OpenAI onderhandelt met Broadcom over eigen AI-processors

OpenAI wil al langere tijd eigen AI-processors ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de benodigde GPU-capaciteit voor zijn diverse GenAI-oplossingen. Eén van de fabrikanten waarmee nu serieus zou worden onderhandeld, is Broadcom.

De blijvend groeiende vraag naar de GenAI-oplossingen en -modellen van OpenAI maakt het volgens de AI-ontwikkelaar nodig de processorcapaciteit op te schroeven. Dit is moeilijk vanwege de wereldwijde tekorten aan dit soort processors, dus wil OpenAI deze nu zelf gaan ontwikkelen. De AI-ontwikkelaar is hierover in gesprek met meerdere chipontwerpers, waaronder Broadcom meldt The Information op basis van bronnen. De onderhandelingen zouden betrekking hebben tot het ontwikkelen van een AI-serverprocessor of eigen GPU.

Inhuren van Google-experts

Uitgebreide informatie over deze gesprekken is niet beschikbaar, maar een woordvoerder van OpenAI geeft aan dat het gesprekken voert met de chipindustrie en andere belanghebbenden voor het krijgen van meer toegang tot de noodzakelijke infrastructuur. “Dit om ervoor te zorgen dat alle AI-voordelen wijdverspreid toegankelijk zijn en blijven.”

Zelf neemt OpenAI ook al het voortouw in het ontwerpen van eigen AI-processors. Hiervoor heeft het onder meer oud-medewerkers van Google in dienst die aan diens eigen Tensor AI-processor hebben gewerkt.

Eerdere plannen

De geruchten rondom het willen ontwikkelen van eigen AI-processors door OpenAI zijn niet nieuw. Al in oktober vorig jaar waren er berichten dat CEO Sam Altman miljarden dollars opzij wil zetten voor de productie van deze processors. Dit in samenwerking met chipfabrikanten als Intel, TSMC en Samsung Electronics.

