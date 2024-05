Dell gaat toekomstige XPS 16 laptops mogelijk voorzien van AMD-processors. Het zou de eerste keer zijn sinds 2009 dat Dell voor AMD kiest voor een variant in deze laptopreeks. Dat blijkt uit een uitgelekte roadmap, waarin het bedrijf zijn plannen met de XPS-laptops voor de komende drie jaar uit de doeken doet.

Uit de uitgelekte roadmap voor de Dell XPS-laptopserie blijkt dat in 2027 de Dell XPS 16 mogelijk een AMD-processor krijgt. Deze variant heeft de codenaam ‘Performante’. Dat zou de eerste keer zijn sinds 2009, toen de techgigant de budget Dell XPS 625 een AMD Phenom II-processor meegaf. Overigens zijn voor de toekomstige XPS-laptops ook Intel en Qualcomm kanshebbers, het is dus nog geen gelopen race.

Het is nog niet bekend welke specifieke AMD-processor beschikbaar komt. Waarschijnlijk is dit een processor die zich in de nog geheime roadmap van de chipfabrikant bevindt. Genoemd wordt onder meer de tegen die tijd waarschijnlijk beschikbare AMD Zen 6-processor.

Overige processorarchitecturen

De voorgestelde Intel-processor voor de XPS 16 is gebaseerd op de eerder gelekte Nova Lake-architectuur. Qualcomm zou de tweede en derde generatie van zijn Snapdragon X voor de Dell XPS 16 Performante bieden.

Naast de plannen voor de Dell XPS 16, is ook de roadmap gelekt voor de XPS 13 Plus, die gaat draaien op basis van de Snapdragon X-processors van Qualcomm.

Lees ook: AMD claimt leiding in strijd om de snelste AI-pc