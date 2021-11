Nvidia breidt oplossingen voor ‘Accelerated Computing’ uit

Nvidia gaat zijn oplossingen voor ‘Accelerated Computing’ de komende tijd flink uitbreiden. Zo komen er meer opties via SDk’s, voor quantum computing en zero trust security.

Volgens Nvidia is accelerated computing een verzamelterm voor het gebruik van gespecialiseerde hardware-toepassingen voor het versnellen van rekenkrachtwerkzaamheden. Hierbij gaat het om de inzet van parallel processing voor vaak voorkomende rekentaken. Vooral moet hiermee veelvragende rekenwerkzaamheden van CPU’s en ook wel GPU’s kunnen worden geoffload.

Hiervoor worden Data Processing Units (DPU’s) ingezet, in het geval van Nvidia de BlueField DPU’s. Deze processors kunnen worden ingezet voor het afhandelen van rekentaken voor zeer data-intensieve toepassingen, zoals AI-workloads. De ‘normale’ CPU’s en GPU’s kunnen dan makkelijker hun eigen reken- en verwerkingstaken uitvoeren.

Nieuwe SDK’s

Onlangs kondigde Nvidia een reeks nieuwe mogelijkheden aan die accelerated computing moeten uitbreiden. De meest in het oog springende aankondiging is dat de chipsetfabrikant 65 nieuwe SDK’s uitbrengt die meer rekenkrachtmogelijkheden moeten bieden voor onderzoekers, data scientists en ontwikkelaars. De SDK’s worden toegevoegd aan de bestaande SDK-catalogus van 150 diverse oplossingen.

Onder de nieuwe SDK’s bevinden zich oplossingen voor realtime logistieke taken, het zogenoemde ‘array computing’ en voor AI-toepassingen, zoals graph neural networks. Ook is er een specifieke SDK voor quantum computing. Daarnaast zijn er een aantal updates uitgebracht voor bestaande populaire Nvidia SDK’s voor video analytics, deep neural networks, datacenternetwerkinfrastructuren en zogenoemde ‘recommender systems’.

Quantum computing

Naast de nieuwe SDK’s kondigde Nvidia ook aan zijn initiatieven op het gebied van quantum computing uit te breiden. De chipsetspecialist introduceert hiervoor het NVIDIA Quantum-2-platform. Dit op Infiniband gebaseerde netwerkplatform voor quantum computing moet voor vooral cloudaanbieders en supercomputingcentra de basis bieden voor betere prestaties, een bredere toegankelijkheid tot quantum computing-technologie en een zeer sterke security.

Het NVIDIA Quantum-2-platform bestaat hiervoor uit de NVIDIA Quantum-2 switch, de ConnectX-7 netwerkadapter en een BlueField-3 DPU. Daarnaast is hierbij alle benodigde software toegevoegd die het platform en de onderliggende architectuur moeten ondersteunen. Volgens Nvidia moet dit platform uiteindelijk een data-throughput van 400 Gbps opleveren.

Het Nvidia-platform voor quantum computing is nu leverbaar op verschillende infrastructuren, waaronder van Atos, DataDirect Networks (DDN), Dell Technologies, Excelero, GIGABYTE, HPE, IBM, Inspur, Lenovo, NEC, Penguin Computing, QCT, Supermicro, VAST Data en WekaIO.

Zero trust-securityplatform

Verder kondigde Nvidia voor het verbeteren van zijn accelerated computing-concept de komst van een op zero trust gebaseerd securityplatform aan. Dit platform combineert de functionaliteit van de Nvidia DOCA 1.1 zero trust-oplossing, de BlueField-3 DPU’s en het Nvidia Morpheus AI-framework voor cybersecurity. Volgens het bedrijf moet dit gecombineerde platform datacenters meer security brengen, onder meer door het isoleren van applicaties van infrastructuur, het optimaliseren van next generation firewalls via accelerated computing en deep learning. Dit moet het monitoren en ontdekken van bedreigingen met maar liefst een factor 600 versnellen.