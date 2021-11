WD introduceert datacenter-HDD’s met OptiNAND- technologie

Western Digital heeft twee harddisks (HDD’s) voor datacenteromgevingen op de markt gebracht met zijn recent ontwikkelde OptiNAND-technologie. De nu uitgebrachte Ultrastar- en Gold-HDD’s moeten datacenters meer opslagbetrouwbaarheid en -capaciteit leveren.

Western Digital is al een tijdje bezig met het optimaliseren van zijn HDD’s voor datacentertoepassingen. Eerder presenteerde de storageleverancier hiervoor al zijn OptiNAND-technologie die een hele nieuwe storage-infrastructuur naar HDD’s brengt. HDD’s van Western Digital beschikken nu over deze nieuwe technologie met zogenoemde iNAND embedded flash drives.

Deze technologie is vooral geschikt voor cloudleveranciers, serviceproviders, videobewakingsspecialisten en NAS-aanbieders de mogelijkheid meet capaciteit voor storage te genereren. Dit compleet met betere prestaties en de betrouwbaarheid die nodig zijn voor toekomstige storage-uitdagingen.

Komst WD Ultrastar DC H560

WD heeft nu twee oplossingen op de markt gebracht. De 3.5-inch WD Ultrastar DC HC560 biedt een uit negen schijven bestaand platform dat een totale capaciteit heeft van 20 TB. De OptiNAND-technologie levert hiervoor 2,2 TB per platter. Ook beschikt de HDD hiervoor over de laatste ePMR & CMR-technologie en een zevende generatie HelioSeal-ontwerp.

Naast deze storage-capaciteit, beschikt de Ultrastar-HDD ook over diverse security- en encryptie-opties, zoals SED-modellen, om data te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. De Ultrastar DC HC560 is vooral geschikt voor gebruik voor cloud- en hyperscale storage, gedistribueerde file systems, bulk storage-oplossingen voor object storage, zoals Ceph en OpenStack Swift, primaire en secundaire storage voor Apache Hadoop voor big data analytics. Verder beschikken de Ultrastar HDD’s over een garantietermijn van vijf jaar.

Introductie WD Gold HDD

De tweede HDD die Western Digital nu introduceert is de WD Gold. Deze SATA HDD is beschikbaar in de capaciteiten van tussen de 1 en 20 TB en is vooral geschikt voor de meest vragende storage-omgevingen. Hiervoor beschikt de HDD onder meer over tot 2.5 miljoen uur aan MTB en speciale technologie tegen trillingen. Ook heeft de WD Gold HDD een lage energieconsumptie door de HelioSeal-technologie voor de versies van 12 TB en meer.

De 20 TB-versie beschikt ook over een 9-diskmodel met OptiNAND-technologie en EAMR- en TSA-technologie. Deze twee technologieën zijn alleen beschikbaar voor de WD Gold-versie van 16 TB en hoger. Ook deze HDD’s hebben een garantie van vijf jaar.

De prijzen van zowel de WD Ultrastar- en Gold HDD’s zijn niet bekend gemaakt.

