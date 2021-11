‘Thuiswerkverkeer KPN-netwerk flink toegenomen na coronamaatregelen’

KPN heeft het thuiswerkdataverkeer flink zien toenemen na het actief worden van de recente coronamaatregelen. Dit constateert de telecomoperator in zijn Stand van het Netwerk-overzicht.

Volgens de telecomoperator is het thuiswerkverkeer op zijn netwerk sinds het van kracht worden van de nieuwe coronamaatregelen op 13 november met een derde toegenomen. Het thuiswerk steeg in vergelijking met de eerste week van november toen de maatregelen nog niet golden met 25 tot 30 procent.

Minder thuiswerken dan maart 2021

In vergelijking met begin 2021, toen het thuiswerkadvies ook nog steeds gold, wordt er wel minder thuisgewerkt. Op dit moment zouden de verkeersvolumes op het KPN-netwerk op ongeveer twee derde liggen van die van de eerste week van maart 2021. Volgens experts van de telecomoperator vertoonde het dataverkeer toen sterkere pieken en was vooral de zogenoemde ‘zaagtand’ beter zichtbaar. Deze ‘zaagtand’ in het netwerkverkeer wordt veroorzaakt door online vergaderingen op het hele en halve uur.

Thuiswerkverkeer blijft toenemen

Wel verwacht KPN dat het thuiswerkverkeer, vooral door de verslechterende situatie rondom het aantal coronabesmettingen en wellicht strengere maatregelen van de overheid, de komende weken zal blijven stijgen. De cijfers die de operator vanaf 22 november, de tweede week van de nieuwe maatregelen, signaleert, wijzen hierop en laten een nog verdere toename van het thuiswerkverkeer zien.