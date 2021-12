‘Mobiel dataverkeer kent in tien jaar bijna 300-voudige toename’

Het mobiele dataverkeer is wereldwijd de afgelopen tien jaar extreem toegenomen. Het betreft een bijna 300-voudige toename sinds 2011.

Dat stelt Ericsson in een onderzoek. In het derde kwartaal van 2021 bedroeg de totale omvang van het mobiele dataverkeer wereldwijd 78 Exabyte. Alleen al in het afgelopen kwartaal was het mobiele datavolume al meer dan in heel 2016. Over zes jaar, in 2027, zal het mobiele dataverkeer naar verwachting tegen de 370 Exabyte aanlopen.

5G wordt dominante mobiele technologie

Uit de laatste editie van het Ericsson Mobility Report blijkt ook dat het aantal mobiele verbindingen sterk toeneemt. Sinds 2011, en de komst van 4G/LTE, zijn er wereldwijd maar liefst 5,5 miljard smartphoneverbindingen bijgekomen. Tegenwoordig is het 5G die op weg is de meest dominante mobiele technologie te worden.

De onderzoekers geven aan dat tegen het eind van 2021 er wereldwijd 660 miljoen 5G-abonnementen zullen zijn afgesloten. Zo kwamen er al alleen al in het afgelopen derde kwartaal 98 miljoen 5G-abonnementen bij. Ook de verkoop van het aantal 5G-toestellen blijft gestaag toenemen, aldus de experts. Daarnaast zullen 5G-netwerken aan het eind van 2021 dekking geven aan meer dan 2 miljard mensen wereldwijd.

Groei IoT- en vast-mobiele verbindingen

Verder het onderzoek dat ook de samenstelling van mobiele verbindingen verandert. Ging het in 2011 alleen nog om smartphones, tegenwoordig zijn het vooral verbindingen van IoT-toepassingen. Broadband IoT-verbindingen nemen de bestaande cellulaire IoT-verbindingen via 2G/3G langzaam maar zeker over. Ook andere IoT- verbindingstechnologieën als NB-IoT of Cat-M kunnen hier geen vuist tegen maken.

De snelle uitrol van IoT-toepassingen zien de experts vooral voor e-healthcare wearables, logistieke tracking, het in de gaten houden van het milieu, slimme meters, en slimme tracking en monitoringsapparaten binnen de maakindustrie.

Het aantal vast-mobiele verbindingen gaat de komende jaren eveneens flink toenemen. Aan het eind van dit jaar zijn dit er in totaal wereldwijd 88 miljoen. Over zes jaar, in 2027, zijn dit er maar liefst 230 miljoen. Ongeveer de helft van dit type verbindingen kom straks voor rekening van 5G-netwerken.

