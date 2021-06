‘Europa loopt achter in 5G-adoptie’

5G is hard op weg om de snelste geadopteerde mobiele generatie te worden met dagelijks plus of min een miljoen nieuwe 5G-abonnementen. Opvallend hierbij is dat West-Europa achterloopt op andere regio’s. Dat blijkt uit de twintigste editie van het Ericsson Mobility rapport.

Ericsson verwacht dat het aantal 5G-abonnementen tegen het einde van 2021 de 580 miljoen zal overschrijden. Tegen het einde van 2026 zou dit aantal volgens het rapport op 3,5 miljard zitten en zou 60 procent van de populatie een 5G-abonnement hebben. Hiermee zou 5G de snelst geadopteerde telecommunicatie-norm in de geschiedenis van mobiele communicatie zijn. De technologie zou zelfs twee jaar voor 4G LTE een miljard abonnementen bereiken.

Een belangrijke factor voor deze snelle groei is onder andere de vroege focus van China op de 5G-technologie. Daarnaast spelen ook de vroege beschikbaarheid en steeds grotere betaalbaarheid van commerciële 5G-devices een grote rol. Op het moment zijn er al meer dan driehonderd 5G smartphones gelanceerd of aangekondigd. Naar verwachting zal deze commerciële spurt van 5G-toestellen de komende jaren voortzetten. Dit met name door de essentiële rol die connectiviteit speelt in het economische herstel na Covid-19.

Nederland loopt achter op 5G-adoptie

Hoewel het aantal abonnementen wereldwijd relatief snel stijgt, is de groei niet overal gelijk. Europa heeft tot nu toe een langzame start gemaakt en loopt met betrekking tot de nieuwe telecommunicatie-norm ver achter bij China, Amerika, Korea, Japan en de landen van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten. Ericsson verwacht dat Noordoost-Azië tegen 2026 goed zal zijn voor het grootste deel van de 5G-abonnementen met een geschatte 1,4 miljard abonnees. Aan de andere kant wordt verwacht dat in Amerika met 84 procent het hoogste percentage van de bevolking een 5G abonnement zal hebben. De Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten staat volgens de voorspelling op de tweede plaats met 73 procent.

Los van de nieuwe telecommunicatie-norm groeit het dataverkeer wereldwijd elk jaar significant. In 2020 werd er meer dan 49 exabytes per maand aan data verbruikt. Naar verwachting zal dit tegen 2026 zo’n 237 exabytes per maand zijn. Op het moment zijn smartphones verantwoordelijk voor 95 procent van het dataverkeer.

