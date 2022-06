Telecomgigant Ericsson verwacht dat het aantal 5G-abonnementen binnen 2022 naar één miljard stijgt.

Ericsson is een van de grootste leveranciers van netwerktechnologieën, waaronder 5G. In een nieuw rapport berekent de gigant dat het aantal 5G-abonnementen tegen 2027 naar 4,4 miljard stijgt. Volgens Ericsson versnelt de adoptie vanwege goedkopere 5G-apparatuur en concurrentie onder operators.

“China voegde ongeveer 270 miljoen gebruikers toe in 2021. Noord-Amerika heeft 65 miljoen nieuwe gebruikers”, deelde Peter Jonsson, redacteur van het rapport. “In India verwachten we 30 miljoen abonnees in 2022 — en ongeveer 50 miljoen in 2023. De uitrol van standalone 5G-netwerken (SA) neemt in meerdere regio’s toe.”

Standalone of non-standalone?

Op dit moment draaien de meeste 5G-netwerken op een combinatie van 4G en 5G. Dergelijke netwerken staan bekend als non-standalone 5G (NSA). De kern van het netwerk gebruikt 4G-technologie. Eindgebruikers ontvangen 5G-signalen, maar verbindingen zijn trager dan standalone 5G (SA). Heb je op dit moment een 5G-abonnement, dan is de kans groot dat je met een non-standalone-netwerk verbindt.

De componenten van een standalone 5G-netwerk zijn relatief duur. De meeste operators kiezen voor een middenweg. Zij gebruiken bestaande 4G-infrastructuur en voegen een aantal 5G-apparaten toe. Volgens Ericsson begint het landschap te veranderen. De telecomgigant ziet steeds meer investeringen in standalone 5G, waardoor de snelheidsvoordelen breder beschikbaar worden.

