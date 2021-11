Juniper kiest voor Wifi 6E, lanceert access points AP 45 en AP 34

Juniper Networks introduceert twee nieuwe access points: AP 45 en AP 34, de eerste Wifi 6E-opties in Junipers portfolio.

De eerste Wifi 6E access points werden in mei van dit jaar beschikbaar. Daarmee voegt Juniper zich relatief laat in het straatje van fabrikanten die de nieuwe standaard aanbieden. Verklaarbaar, want hoewel Wifi 6E een verbetering van Wifi 6 inhoudt, is de meerwaarde op dit moment niet aanzienlijk genoeg om organisaties en masse aan te zetten om de transitie aan te gaan. Dat onderbouwden we eerder in een uitgebreid artikel over de technologie van Wifi 6E, kansen, uitdagingen en redenen voor een ietwat vertraagde verschijning op de markt.

De vraag is niet of Wifi 6E in de praktijk verschijnt, maar wanneer Wifi 6E in de praktijk verschijnt. Dat Juniper het laatste erkent, leren we van de nu geïntroduceerde Wifi 6E access points. De AP 45 en AP 34 zijn uitgerust met de verbreding die Wifi 6E faciliteert: 6GHz en standaardisatie van WPA3.

Opvallender is de toevoeging van Juniper Mist, een oplossing voor het optimaliseren van configuraties, netwerkprestaties en de planning van packets. Volgens Juniper moet Juniper Mist de gangbaarheid van Wifi 6E vervroegen. De organisatie stelt dat Juniper Mist prestaties optimaliseert zonder nadelige gevolgen voor oudere 2,4 GHz- en 5 GHz-clients. Dit zou de transitie van Wifi 6 naar Wifi 6E mogelijk moeten maken zonder bestaande investeringen als Wifi 6-netwerkapparatuur te verliezen.

IoT Assurance

Junipers gelijktijdige introductie van clouddienst IoT Assurance bekrachtigt het feit dat de organisatie de inzetbaarheid van Wifi 6E hoopt te vervroegen. Juniper stelt dat veel IoT-apparaten geen ondersteuning bieden voor 802.1x (netwerk authenticatieprotocol). Wifi 6E standaardiseert WPA3 waar mogelijk, en hangt daarvoor af van 802.1x-ondersteuning. Er is een mismatch – en IoT Assurance dient als overbrugging. De clouddienst moet het mogelijk gaan maken om IoT-apparatuur te onboarden in netwerkomgevingen die zowel uit eerdere als Wifi 6E-apparaten bestaan.