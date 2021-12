OneWeb lanceert 36 satellieten, concurrent voor Starlink van Elon Musk

OneWeb heeft in één in dag 36 satellieten de ruimte ingeschoten. De organisatie maakt bekend dat de satellieten succesvol in een baan om de aarde zijn aangekomen.

De satellieten vertrokken van de Baikonur Cosmodrome spaceport in Kazachstan. Met de reeks heeft OneWeb twaalf succesvolle lanceringen achter de kiezen. Het totale aantal OneWeb-satellieten groeit naar 394 stuks.

De indrukwekkende vloot onderstreept een concurrentiestrijd met Starlink, de organisatie die onder leiding van Elon Musk satellieten lanceert en benut.

Het eindpunt is nog lang niet bereikt. OneWeb mikt op een netwerk van 648 satellieten. Samen dienen de satellieten voor snelle, vertragingsvrije verbindingen op aarde. OneWeb gebruikt het netwerk om LEO-diensten (Low Earth Orbit) te verlenen.

Jaarsluiting

De lancering sluit een succesvol jaar af. Volgens OneWeb stijgt de vraag naar LEO. In de afgelopen maand startte de organisatie een samenwerking met Airbus om LEO-diensten aan overheden te verlenen. Ook verstevigde OneWeb regionale aanwezigheid via samenwerkingen met Network Innovations (Canada) en Vocus (Australië).

Regionale aanwezigheid is strategisch van aard. OneWeb wilt digitale communicatiediensten aanbieden in ’s werelds meest afgelegen plekken. Daarvoor tekende de organisatie eerdere overeenkomsten met AT&T, Hughes Network Systems, BT en Leonardo DRS.

“Ik kijk met trots op het afgelopen jaar terug en voel me bevoorrecht om onze teams te mogen leiden”, reageert Neil Masterson, CEO van OneWeb. “We kijken ernaar uit om het tempo in 2022 aan te houden.”