Twintig Europese landen werken samen met het Europees Ruimteagentschap aan de lancering van Eagle-1. De satelliet moet een Quantum Key Distribution (QKD)-systeem gaan aanbieden om de cyberveiligheid van heel Europa te verbeteren.

Door de toenemende digitalisering is de behoefte aan dataprivacy gegroeid. Verschillende bedrijven onderzoeken manieren om veiligere communicatie tussen eindgebruikers mogelijk te maken.

Een groep van twintig Europese landen werkt onder leiding van de Senior Executive Service (SES) samen met het Europees Ruimteagentschap (ESA) aan de ontwikkeling van de Eagle-1-satelliet. Op basis van een Quantum Key Distribution (QKD)-systeem moet de satelliet de cyberveiligheid van Europa gaan verbeteren.

De Eagle-1-satelliet wordt in 2024 gelanceerd om drie jaar in in een lage baan om de aarde (low earth orbit) te zweven. De satelliet moet gaan bijdragen aan de volgende generatie van quantum communication infrastructures (QCI’s).

Eagle-1 en QKD

Eagle-1 wordt uitgerust met een QKD-systeem dat veilige communicatie garandeert. In de komende jaren doet de Europese Unie onderzoek naar manieren om het QKD-systeem van Eagle-1 te verbeteren. De satelliet wordt gerealiseerd met de ontwikkeling van een aardestation, schaalbare kwantumnetwerken en QKD payloads.

“De Europese ruimtevaart heeft een sterke impuls gekregen, zowel vanuit technologisch als commercieel oogpunt”, vertelde Josef Aschbacher, directeur-generaal van het Europees Ruimteagentschap.

“Het stelt ons in staat om toekomstbestendige projecten in de ruimte te ontwikkelen en uit te voeren op kritieke gebieden als veilige communicatie, netwerken en cybersecurity. Eagle-1 is een belangrijke stap om een veilige en schaalbare Europese quantum communication infrastructure te realiseren.”

