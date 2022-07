Eutelsat en OneWeb, twee grote Europese satellietbedrijven, gaan samenwerken in een nieuwe joint venture. De organisaties willen de dominantie van Starlink in satellietinternet doorbreken.

De joint venture is het gevolg van de overname van OneWeb door Eutelsat. Eutelsat had al 23 procent van de aandelen in het satellietbedrijf. Een andere belangrijke aandeelhouder was de Britse overheid. Uiteindelijk hebben beide partijen elk 50 procent van de aandelen.

Aanval op Starlink

Het nieuwe bedrijf moet de aanval gaan openen op Starlink, dat de markt voor satellietinternet met LEO-satellieten (low-earth orbit) domineert. Hiervoor worden de 428 actieve LEO-satellieten van OneWeb gecombineerd met de 38 satellieten van Eutelsat, die zich in een hogere baan om de aarde bevinden. Deze laatste satellieten zijn groter en krachtiger. Satellieten in een lage baan (LEO) bieden minder latency, maar hebben minder vermogen.

Compleet ecosysteem

Naast het combineren van de capaciteit, willen beide bedrijven straks ook een heel ecosysteem voor satellietcommunicatie en -internet faciliteren. Dit ecosysteem moet bestaan uit een algemeen platform, hybride terminals en een netwerk. Klanten krijgen hiermee een one-stop-shop-oplossing voor hun satellietinternet.

