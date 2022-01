Amerika wil uitrol 5G vertragen, telco’s werken niet mee

De Amerikaanse telecombedrijven AT&T en Verizon Communication willen de start van nieuwe 5G-diensten in het C-band spectrum niet onbeperkt uitstellen. Beide telecomoperators reageren hiermee op een verzoek van de Amerikaanse minister van Transport Pete Buttigieg en luchtvaartautoriteit FFA-baas Steve Dickson om het gebruik uit te stellen voor meer onderzoek naar de veiligheid.

Onlangs verzochten verschillende luchtvaartmaatschappijen het Amerikaanse ministerie van Transport en de luchtvaartautoriteit Federal Aviation Authority (FAA) om beide telecombedrijven te vragen het aanzetten van hun 5G-netwerken in de C-bandfrequentie uit te stellen. Het gaat met name om de omgeving van vliegvelden.

De luchtvaartmaatschappijen zijn bang dat deze specifieke 5G-netwerken zouden interfereren met vliegtuigelektronica, zoals op radiosignalen gebaseerde hoogtemeters. Dit zou tot veel vluchtvertragingen kunnen leiden.

De verantwoordelijke minister Buttigieg en FAA-hoofd Dickson hebben AT&T en Verizon Communications daarop verzocht het aanzetten van deze specifieke 5G-netwerken in de C-bandfrequentie maximaal twee weken uit te stellen. Dit voor nader onderzoek. Eigenlijk wil de verantwoordelijke minister dat er ook 5G-vrije bufferzones rondom vliegvelden komen voor het waarborgen van de vliegveiligheid.

Voorstel AT&T en Verizon Communications

In een reactie geven beide telecombedrijven aan, zo meldt Reuters, dat zij het geplande aanzetten van 5G in de C-bandfrequentie op 5 januari gewoon door willen laten gaan. Wel willen zij daarbij nieuwe veiligheidsmaatregelen nemen. Zo stellen zij voor gedurende een half jaar 5G in deze frequentie in de buurt van vliegvelden uit te schakelen. Volgens de telco’s gebeurt dit al bijvoorbeeld in Frankrijk en is, op technische details na, makkelijk toe te passen in de Verenigde Staten.

Verizon wil hiervoor in eerste instantie alleen een beperkt gedeelte van het spectrum gebruiken. Pas in een later stadium, wanneer er meer bekend is over de mogelijke interferentie, is de telecomoperator van plan meer spectrum voor zijn 5G-dienste in de C-band te gaan gebruiken.

Het helemaal stoppen van het gebruik van de C-band voor 5G-diensten is voor beide operators echter niet aan de orde. Volgens AT&T en Verizon Communications zou het stoppen van 5G in het C-band spectrum de Verenigde Staten veel nadelen opleveren. Onder meer gaat het land op 5G-gebied dan achterlopen bij de ontwikkelingen in andere landen, zoals China.

Beide telecombedrijven zien het eventueel afzien van de C-band voor 5G ook als een enorme financiële strop. Vorig jaar hebben ze veel geld uitgegeven aan spectrum bij de veiling in deze specifieke frequentie. Stoppen met 5G is dan kapitaalvernietiging.

Reactie FAA

In een eerste reactie op het voorstel van de telecomoperators geeft de FAA aan dat het nier helemaal gelooft in het voorstel. Volgens de luchtvaartautoriteit gaat de vergelijking met Frankrijk over dezelfde voorwaarden niet helemaal op. In Frankrijk zouden lagere signaalsterktes worden gebruikt, dan AT&T en Verizon Commuications in de Verenigde Staten zouden willen gebruiken. Ook zouden de in Frankrijk gebruikte frequenties verderaf van vliegvelden zitten van die beide operators in de VS willen gebruiken.

De vliegmaatschappijen blijven bij hun eerdere standpunt en willen dat 5G niet rondom vliegvelden wordt ingezet. Als de regering Biden hiervoor vandaag geen afdoende maatregelen heeft genomen, gaat zij naar de rechter voor het afdwingen van een verbod.