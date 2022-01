Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen blijven fel gekant tegen 5G

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zijn nog steeds fel gekant tegen het aanzetten van de 5G-netwerken in het C-Band-spectrum van telecomoperators AT&T en Verizon. Zij blijven waarschuwen dat de activatie kan leiden tot grote chaos in het Amerikaanse vliegverkeer, zo bericht Reuters.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zien het activeren van de 5G-netwerken van AT&T en Verizon de komende dagen nog steeds als een groot gevaar voor de luchtvaart. Volgens de luchtvaartmaatschappijen kan het activeren van de 5G-netwerken -die voor woensdag 19 januari op het programma staat- ertoe leiden dat veel grote vliegtuigen aan de grond moeten blijven. Dit kan tot enorme chaos leiden, aldus Reuters.

De luchtvaartmaatschappijen American Airlines, United Airlines, Delta en SouthWest Airlines, maar ook de nationale luchtvaartautoriteit FAA, roepen de verantwoordelijke Amerikaanse autoriteiten en verantwoordelijk transportminister Pete Buttigieg op om actie te ondernemen. Vooral willen de luchtvaartmaatschappijen dat de omgevingen van hun grote hubs geen last ondervinden van het aanzetten van 5G-netwerken. De luchtvaartmaatschappijen willen zelfs zover gaan om binnenkomende internationale vluchten op woensdag te schrappen.

Visie telecomoperators

De betreffende telecomoperators hebben nog niet gereageerd op de brandbrief van de luchtvaartmaatschappijen. In een eerdere recente discussie over het aanzetten van 5G in de C-band, waarin AT&T en Verizon het meeste spectrum hebben verworven, haalden de telco’s nog op het laatste moment bakzeil.

Begin januari stemden beide telecomoperators erin toe bufferzones rondom vliegvelden in te stellen waarbinnen 5G in de C-Band niet werd geactiveerd. Dit om eventuele interferentie met luchtvaartelektronica te voorkomen. Ook gaan zij andere stappen nemen om voor zes maanden eventuele interferentie te beperken. Ook gaven zij aan hun activatie met twee weken, tot 19 januari, uit te stellen. De oorspronkelijke activatie had al in december 2021 moeten plaatsvinden.

Geen interferentie

Beide operators zien geen problemen rond de activatie van 5G in de C-Band. AT&T en Verizon wijzen erop dat dit al in 40 landen over de hele wereld gebeurt en dat vliegverkeer hiervan geen hinder ondervindt. De telecomoperators vergelijken de Amerikaanse situatie vooral met die in Frankrijk, waar rondom Parijs ook geen problemen met interferentie zijn voor het vliegverkeer. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vinden dit echter appels met peren vergelijken, omdat de situatie in de Verenigde Staten ‘op details’ anders zou zijn.

De door de luchtvaartmaatschappijen aangeschreven autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de laatste noodoproep van de luchtvaartmaatschappijen.

