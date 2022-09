De president van Vodafone Italië waarschuwt dat stijgende energiekosten ertoe zullen leiden dat Europese telecombedrijven hun 5G-plannen uitstellen.

“Om de energierekening te betalen, zie ik geen andere oplossingen dan investeringen uit te stellen”, vertelde Aldo Bisio van Vodafone Italië tijdens een recente industriebijeenkomst.

Europa loopt achter op de Verenigde Staten en Azië bij de uitrol van 5G-netwerken. Bisio waarschuwde dat stijgende energiekosten tot vertraagde investeringen kunnen leiden, waardoor het verschil nog groter wordt.

Vodafone is druk in de weer met 5G. Vorige maand lanceerden Ericsson en Vodafone een supportdienst voor particuliere 5G-netwerken om een Foxconn-fabriek in Hongarije efficiënt te laten draaien. De dienst draait op machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI).

Foxconn is een van ’s werelds grootste elektronicafabrikanten. De organisatie hangt af van mobiele 5G-gebaseerde testvoertuigen om nieuwe pc’s te testen voordat ze in zijn Hongaarse fabriek worden verpakt.

Om ervoor te zorgen dat het private 5G-netwerk van Foxconn zo betrouwbaar mogelijk is, hebben Vodafone en Ericsson samengewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van ‘Service Continuity for Private Networks’, een op maat gemaakte oplossing.

Service Continuity for Private Networks

De traditionele, industriële netwerken van gebruikers worden vervangen door private netwerken van Ericsson. Organisaties als Foxconn ontvangen veelzijdige, veilige en draadloze connectiviteit die de kernactiviteiten van het bedrijf verandert. Zodra het netwerk operationeel is zorgt de proactieve Service Continuity-oplossing voor flexibiliteit en een soepele werking.

Netwerkstoringen in industriële omgevingen als die van Foxconn kunnen de productie stilleggen. De oplossing vermindert de kans op dure downtime door storingen te herkennen en beperken.

