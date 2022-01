Chipfabrikanten vechten wereldwijd om personeel

De grote chipfabrikanten hebben wereldwijd een tekort aan hooggekwalificeerd universitair geschoold personeel. Momenteel zijn ze allemaal naarstig op zoek naar gekwalificeerde medewerkers voor het bemannen van hun in aanbouw zijnde megafabrieken, stelt zakenkrant Wall Street Journal.

Volgens de zakenkrant is er binnen de chipindustrie een groot tekort aan hoogopgeleide medewerkers voor het kunnen bemannen van de grote fabrieken die de verschillende leveranciers nu aan het opzetten zijn. Het betekent dat onder meer ASML, Intel, Samsung en TSMC hard op zoek zijn naar geschikt personeel en daarvoor veel uit de kast moeten halen. Het gaat hierbij vaak om duizenden vacatures die moeten worden vervuld.

Een reden voor het tekort aan vooral hooggekwalificeerde medewerkers voor de chipindustrie is onder meer dat IT-studenten steeds vaker voor de grote hyperscalers kiezen en vaker aan applicaties willen werken, zo stelt een onderzoeker in het artikel.

Casus ASML

In een commentaar aan de Wall Street Journal geeft bijvoorbeeld het Nederlandse ASML aan ‘in een oorlog verwikkeld te zijn’ als het gaat om aantrekken van hoogwaardig talent. De chipgigant verwacht de komend jaren tot 10 procent meer werknemers nodig te hebben. Vooral vanwege de hoge vraag naar de lithografie-machines van de producent voor het maken van chips. Dit vanwege het huidige chiptekort.

ASML is van plan, zo geef het bedrijf aan, de werving van talent flink op te schroeven. Het bedrijf wil graag het juiste talent aantrekken, zodat hiervoor de samenwerking met diverse universiteiten wordt uitgebreid om deze hooggekwalificeerde medewerkers binnen te halen. Vooral op het gebied van optische technologie en elektrotechniek.

Problemen Amerikaanse fabrikanten

Ook Intel en GlobalFoundries zijn als chipfabrikanten druk bezig met het binnen hengelen van talent. Alleen al in de Verenigde Staten zijn alleen al tussen de 70.000 en 90.000 extra medewerkers in de chipfabrieken nodig. Met het toelaten van buitenlands talent kan dit aantal worden uitgebreid naar 300.000 medewerkers.

Voor Intel is het tekort aan medewerkers nog lastiger omdat het binnenkort ook grote fabrieken in Europa gaat opzetten. Ook daar moeten voldoende medewerkers voor worden gerekruteerd.

Situatie in Azië

Verder hebben natuurlijk ook grote Aziatische producenten als Samsung en TSMC veel last van het gebrek aan personeel voor de chipfabrieken. De Taiwanese producenten en fabrieken hebben bijvoorbeeld nu door de toegenomen vraag te kampen met het grootste tekort aan personeel voor de chipindustrie sinds jaren. Het maandelijkse tekort aan medewerkers voor deze industrie bedraagt nu gemiddeld 27.700 medewerkers. Het tekort drijft de salarissen flink op.

Voor het tegengaan van deze tekorten gaat de Taiwanese overheid in samenwerking met de bedrijven, naar Chinees model, nu speciale universiteiten en hogescholen opzetten die zich alleen in chipfabricage specialiseren. Bedrijven zijn er zo zeker van dat zij niet alleen kunnen innoveren in nieuwe chiptechnologie, mar daarvoor gelijk ook de juist gekwalificeerde medewerkers krijgen.