TSMC ontkent gesprekken over joint venture met Intel

TSMC heeft berichten ontkend dat het in gesprek zou zijn met Intel over een joint venture voor het produceren van chips in de VS. CEO C.C. Wei maakte tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers duidelijk dat er geen samenwerking in de aantocht is.

“TSMC is niet betrokken bij enige discussie met andere bedrijven over een joint venture, technologielicentie of technologie,” zei CEO C.C. Wei tijdens de toelichting op de eerste kwartaalcijfers van het bedrijf. Hij weerlegde daarmee geruchten over een mogelijke samenwerking met Intel.

Eerder deze maand meldde The Information dat Intel en TSMC gesprekken zouden hebben gevoerd over de vorming van een joint venture. Op 3 april berichtte het medium dat beide bedrijven een voorlopige overeenkomst hadden besproken om Intel’s chipfabrieken gezamenlijk te exploiteren, waarbij TSMC een belang van 21 procent zou krijgen.

Tegenslag voor Intel

Intel was niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar toen CNBC het bedrijf donderdag benaderde over Wei’s uitspraken. Eerder gaf Intel al aan geen commentaar te geven op geruchten.

De ontkenning van TSMC komt op een lastig moment voor Intel. Het voormalig dominante “Chipzilla” heeft de afgelopen jaren terrein verloren aan concurrenten in elke sector, van serverchips versus AMD tot productiekwaliteit versus TSMC. Vorig jaar kende Intel zijn slechtste prestatie ooit als beursgenoteerd bedrijf, waarbij de aandelen 61 procent van hun waarde verloren.

Een eventuele samenwerking met TSMC zou Intel kunnen helpen om zijn productiecapaciteit te verbeteren. Eerdere geruchten suggereerden dat de Amerikaanse regering onder president Trump zelfs druk zou hebben uitgeoefend om een dergelijke samenwerking tot stand te brengen. De zorg over Intel’s aanhoudende problemen speelde daarbij een rol, aangezien de binnenlandse chipproductiecapaciteit essentieel wordt geacht voor de nationale veiligheid.

Intel worstelt al lang met zijn productieprocedés, terwijl TSMC zijn voorsprong verder heeft uitgebouwd. Sinds 2015 zet TSMC EUV-machines van ASML in om steeds kleinere halfgeleiders te maken, terwijl Intel pas eind 2023 met deze apparatuur voor massaproductie begon. Het 18A-procedé van Intel moet het bedrijf weer op gelijke hoogte brengen met TSMC, maar de eerdere annulering van 20A wekt weinig vertrouwen.

Tegenwind door tarieven

TSMC rapporteerde over het eerste kwartaal overigens betere resultaten dan verwacht, met name dankzij de aanhoudende vraag naar AI-chips. Toch staat het bedrijf voor potentiële tegenwind van Trumps tarieven – die tevens op Taiwan gericht zijn en toen (deels) weer verdwenen – en strengere exportcontroles voor TSMC-klanten Nvidia en AMD.

Eerder was er al sprake van dat andere partijen mogelijk zouden investeren in een samenwerkingsverband tussen Intel en TSMC. Zo zou Broadcom interesse hebben in onderdelen van Intel, waardoor de Amerikaanse chipreus in afzonderlijke delen zou kunnen worden opgeknipt. Onder kersvers CEO Lip-Bu Tan moet er weer orde op zaken komen.