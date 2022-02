Taiwan toont interesse in samenwerking met EU voor chipproductie

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken is positief over Europese investeringen in chipproductie. De Taiwanese overheid reageerde op de European Chips Act met interesse in nieuwe samenwerkingen.

De European Chips Act werd gisteren gepresenteerd. In het voorstel beschrijft de Europese Commissie hoe de Europese Unie de chipproductie in Europa voor 2030 kan verdubbelen. De belangrijkste onderdelen zijn Europese miljardeninvesteringen en nieuwe regels voor overheidshulp aan chipproducenten.

Taiwan is de thuisbasis van TSMC, een koploper in wereldwijde chipproductie. In de European Chips Act wordt Taiwan als “gelijkgestemde partner” genoemd. De Europese Commissie zegt graag met het land samen te werken.

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken reageerde positief. De overheid waardeert de interesse die de Europese Commissie toont. Taiwan gelooft dat de post-COVID-19-periode ruimte biedt om samen te werken aan het herstructureren van wereldwijde supply chains, herstellen van economieën en versterken van democratie.

De Taiwanese overheid zegt relaties met de EU op te willen bouwen en samenwerkingen te versterken. De banden zijn op dit moment karig. Geen enkele Europese lidstaat werkt actief samen met Taiwan. Dat kan in de komende tijd veranderen.

De koude schouder van TSMC

Vorige maand maakte chipgigant TSMC bekend dat de organisatie de mogelijkheid van een Europese chipfabriek overweegt. TSMC heeft echter nog niet op de European Chips Act gereageerd. Onlangs maakte de gigant een investering van 12 miljard dollar voor de aanleg van Amerikaanse chipfabrieken bekend.

Het is mogelijk dat de verhouding tussen TSMC en Europa een deuk opliep toen Europese marktautoriteiten de overname van Siltronic (Duitse chipfabrikant) door GlobalWafers (Taiwanese chipfabrikant) afkeurden.