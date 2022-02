‘Duitse overheid houdt GlobalWafers overname van Siltronic AG tegen’

GlobalWafers, een Taiwanese chipfabrikant, krijgt waarschijnlijk geen toestemming voor de overname van het Duitse Siltronic AG. Het Duitse ministerie van Economische Zaken heeft tot middernacht om de overname goed te keuren. Volgens een anonieme bron van Bloomberg is het onwaarschijnlijk dat de beslissing op tijd wordt genomen.

Op maandag deelde een woordvoerder van het Duitse ministerie dat de overname wordt onderzocht. Vervolgens werd het stil. De overname van Siltronic AG, een deal van bijna 4,4 miljard euro, ligt in het midden. Reageert het Duitse ministerie niet op tijd, dan gaat de overname niet door.

Een anonieme bron van Bloomberg vermoedt dat het ministerie waarschijnlijk geen groen licht geeft. De bron vroeg om anonimiteit omdat de onderhandelingen tussen GlobalWafers, Siltronic AG en het ministerie achter gesloten deuren plaatsvinden.

Veeg teken

Op vrijdag 28 januari vond er een meeting plaats tussen staatssecretaris Udo Philipp en GlobalWafers-CEO Doris Hsu. Volgens Bloomberg deelde de Duitse overheid een aantal argumenten tegen de overname. Anonieme bronnen lieten aan Bloomberg weten dat GlobalWafers de argumenten probeerde te weerleggen, maar hier niet in is geslaagd.

Waarom?

Het is te vroeg om te bevestigen of en waarom de Duitse overheid de overname tegenhoudt. De opkomst van de European Chips Act kan een rol spelen. De Europese Commissie presenteert in februari een plan om een vijfde van alle chips wereldwijd in Europese fabrieken te produceren. De overname van een Duitse chipfabrikant (Siltronic AG) door een Taiwanese speler (GlobalWafers) komt niet overeen met de strategie.