Het Eindhovense Smart Photonics vraagt samen met andere grote Europese chipmakers ongeveer 4 miljard euro aan subsidies. Alleen op die manier zou Europa kunnen concurreren met het chipaanbod van Azië en Amerika, een positie die de EU enorm graag wil innemen. Chipmakers in de regio lijken in ieder geval wel te geloven in de ambities van de EU en investeren ook zelf.

Volgens chipmakers heeft Europa momenteel een uitstekende positie binnen de productie van fotonische chips. Volgens de bedrijven moet Europa echter wel beseffen dat het een momentum is, wat doorzetting noodzakelijk maakt. Tijdens PIC Summit Europe in Eindhoven deelden leidinggevenden van chipbedrijven deze visie met EU-regelgevers. Onder meer Europarlementariër Tom Berendsen, Erwin Nijsse, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Nederlandse EZK en Werner Steinhoegl, directeur Sector van de Europese Commissie, kwamen daar nog spreken.

“Momenteel beschikt de EU over een levendige en groeiende geïntegreerde fotonica-industrie, maar zonder grootschalige productie-, test- en verpakkingscapaciteit zijn we ongelooflijk kwetsbaar voor mondiale gebeurtenissen en het beleid van concurrerende landen”, zei Johan Feenstra, CEO van Smart Photonics. Dat bericht Reuters.

Hij stelde samen met andere Europese chipbedrijven een achtjarig plan voor om de productie in onze regio te verzekeren. Hierbij wordt er gevraagd naar 4.25 miljard euro subsidiegeld. Dat kan de EU putten uit de inmiddels in werking getreden European Chips Act.

Lees ook: European Chips Act is nu van kracht: wat betekent het?

Slimme investering?

Investeren in de fotonische chipproductie lijkt inderdaad geen verkeerd plan te zijn. De chips zijn een nieuwe weg van chipproductie nu het fysiek verkleinen van chips een steeds moeilijkere opgave wordt. Het verschil in de productie zit hem in het gebruik van lichtdeeltjes in plaats van elektronen voor het wiskundig vermogen van de chips.

Enkele voordelen van het afgewerkte product zijn een hogere snelheid en een lager stroomverbruik. De auto-industrie en datacenters zijn voornamelijk omwille van het verminderd verbruik erg geïnteresseerd in deze nieuwe manier van chipproductie. Fotonische chips kunnen daarnaast een doorbraak betekenen voor een schaalvergroting van kwantumcomputers.

Gunstig voor Nederland

Het productieproces heeft in ieder geval al de Nederlandse overheid, ASML, NXP en VDL weten te overtuigen. Deze partijen investeerden eerder dit jaar honderd miljoen euro in Smart Photonics, het bedrijf waarvan de CEO nu dus te woord was op het evenement in Eindhoven.

Al was er mogelijks voor Nederlandse bedrijven minder overtuiging nodig voor de investeringen. Nederland is namelijk koploper in de ontwikkeling van fotonische chips. Zeker met de European Chips Act die Europese subsidies voor de productie mogelijk maakt, is die positie interessant om te behouden. ASML, NXP en VDL gaven als reden voor de investering ook aan dat ze willen bijdragen aan het versterken van de techsector in de regio Eindhoven.

Lees ook: Overheid geeft 230 miljoen euro subsidie aan NXP, ASML en Nearfield

Geloof in Europese ambities

De European Chips Act is echter opgezet om ook de chipproductie buiten de landsgrenzen aan te moedigen. Bedrijven die aanwezig zijn in de Europese regio, lijken in ieder geval wel te geloven in de EU-ambities voor de eigen chipproductie. Dat vertaalt zich in investeringen en nieuwe productie-sites. In Duitsland zijn er bijvoorbeeld plannen voor het openen van de European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). Dat bedrijf staat onder leiding van TSMC, dat hiermee voor het eerst zijn productieproces naar Europa haalt.

Bosch, Infineon en het Nederlandse NXP kregen onlangs goedkeuring van de Duitse waakhond voor mededinging om te investeren in dit bedrijf. De drie bedrijven verwerven hierdoor allemaal tien procent van de aandelen.