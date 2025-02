EU keurt Duitse steun van 920 miljoen euro goed voor chipfabriek Infineon

De Europese Commissie (EC) keurt een Duitse staatssteunmaatregel van 920 miljoen euro goed ter ondersteuning van Infineon bij de oprichting van een nieuwe chipfabriek in Dresden.

Deze steun stelt Infineon in staat het MEGAFAB-DD-project te voltooien, waarmee een breed scala aan verschillende chips kan worden geproduceerd.

Duitsland informeerde de Commissie eerder over het plan om Infineon te ondersteunen bij het opzetten van de chipfabriek in Dresden. De fabriek richt zich op twee technologieën. Ten eerste discrete vermogentechnologieën, die worden gebruikt voor stroomomschakeling en -beheer in elektronische systemen. En daarnaast analoge/gemengde-signaal geïntegreerde schakelingen. Die zijn essentieel voor het overbruggen van de kloof tussen de analoge en digitale wereld.

De geproduceerde halfgeleiders vinden hun weg naar industriële, automotive en consumententoepassingen. De chipfabriek zal de eerste in Europa zijn die haar productie snel kan aanpassen tussen de twee technologieën. Dit zou mogelijk zijn zondar dat de hoge productiecapaciteit afneemt. Het betreft een front-end-faciliteit, die de verwerking, het testen en de scheiding van wafers omvat. De fabriek zal haar volledige capaciteit in 2031 bereiken.

Investering in onderzoek

De steun bestaat uit een directe subsidie van maximaal 920 miljoen euro aan Infineon, die de investering van 3,5 miljard euro ondersteunt. Infineon heeft ermee ingestemd om het project te laten bijdragen aan bredere positieve effecten voor de EU-halfgeleiderwaardeketen en daarnaast te investeren in onderzoek en ontwikkeling van de volgende generatie chips in Europa.

Bovendien heeft het bedrijf zich verplicht om bij te dragen aan crisisvoorbereiding door prioriteitsbestellingen uit te voeren in geval van een bevoorradingsgebrek, in overeenstemming met de Europese Chips Act-regelgeving. Ook zal Infineon toegang bieden aan het mkb en aan onderzoeksorganisaties voor testen en prototyping.

De Commissie beoordeelde de maatregel op basis van de EU-staatssteunregels. De EC concludeerde dat de maatregel de oprichting van de fabriek vergemakkelijkt en een significante bijdrage levert aan de ontwikkeling van de Europese halfgeleiderindustrie.

De fabriek is uniek in Europa, omdat er momenteel geen andere fabriek is die flexibel haar productie kan aanpassen tussen de twee technologieën. Zonder de staatssteun zou Infineon deze investering niet in Europa uitvoeren. Bovendien heeft de maatregel slechts een beperkte impact op de concurrentie en handel binnen de EU, en is de steun noodzakelijk en proportioneel, aangezien de financieringskloof is bewezen.

De maatregel heeft bredere positieve effecten voor het Europese halfgeleiderecosysteem, stelt de Commissie. Er is sprake van een bijdrage aan de versterking van de energiezekerheid van Europa. De Commissie nam ook kennis van het feit dat Infineon zal aanvragen om als geïntegreerde productiefaciliteit te worden erkend onder de EU Chips Act-regelgeving en zal voldoen aan alle verplichtingen die aan deze status zijn gekoppeld. Op basis van deze overwegingen heeft de Commissie de Duitse maatregel goedgekeurd.

Zesde goedkeuring

De goedkeuring van de Duitse steun is de zesde beslissing van de Commissie op basis van de principes van de Europese Chips Act. Eerder werden maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van STMicroelectronics in Italië en Frankrijk, evenals een maatregel ter ondersteuning van European Semiconductor Manufacturing Company in Duitsland, en recentelijk een maatregel ter ondersteuning van Silicon Box in Italië.

Met de Europese Chips Act benadrukt de Commissie het belang van investeringen in nieuwe geavanceerde productiecapaciteit in de halfgeleidersector voor de beveiliging van de EU-voorziening en de veerkracht van de toeleveringsketen.