Qualcomm introduceert mobiele 5G-processor Snapdragon X70

Qualcomm heeft zijn Snapdragon X70-processor geïntroduceerd. De mobiele processor combineert een modem en een RF front end voor 5G-connectiviteit. Een extra ingebouwde AI-processor moet de functionaliteit verder optimaliseren.

De Snapdragon x70-processor beschikt over mini-antennes die de RF-signalen van 5G-netwerken oppikken. De modemfunctionaliteit zorgt voor de juiste berekeningen voor het versturen en ontvangen van data. De Snapdragon X70 kent een maximale downloadsnelheid van 10 Gbps en een maximale uploadsnelheid van 3,5 Gbps. De mobiele processor ondersteunt zowel sub-6 GHz 5G-netwerken als op mmWave gebaseerde 5G-netwerken.

Ingebouwde AI-processor

In de mobiele processor heeft Qualcomm ook een extra AI-processor ingebouwd. Deze AI-technologie moet de functionaliteit van de mobiele processor optimaliseren, onder meer op het gebied van snelheid. De AI-technologie ondersteunt de ingebouwde antennes. Hierdoor kunnen bepaalde taken worden versneld, bijvoorbeeld voor networking. Daarnaast helpt de AI-processor met het optimaliseren van beamforming, één van de belangrijke functionaliteiten van 5G. Hiermee wordt het ‘stralen’ van data tussen 5G-basisstations en verbonden mobiele devices flink verbeterd. Dit helpt verbindingen te versnellen en interferentie te beperken.

Ook zorgt de ingebouwde AI-processor voor een betere carrier aggegratie. Hierbij worden data in één keer over meerdere radiofrequenties verzonden. De totale hoeveelheid informatie die mobiele devices kunnen ontvangen en versturen, wordt op die manier verhoogd. De Snapdragon X70 ondersteunt carrier aggegratie voor zowel down- als uploads.

Qualcomm geeft verder aan dat de Snapdragon X70 over functionaliteit beschikt voor het zuiniger omgaan met energie. De eerste mobiele devices met de Qualcomm Snapdragon X70 komen later dit jaar beschikbaar.