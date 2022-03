Intel introduceert vPro-platform met betere security

Intel heeft een nieuwe versie van zijn zakelijke Intel vPro-platform uitgebracht. Het op 12th Gen Intel Core-processors gebaseerde platform moet betere prestaties, beheermogelijkheden, stabiliteit en vooral security leveren.

De nieuwe onderliggende processors sluiten volgens de chipfabrikant goed aan bij de prestaties die tegenwoordig worden verwacht van ene hybride architectuur voor meer productiviteit en multitasking. Het nieuwe vPro-platform bestaat hiervoor uit ‘intelligent design pairs’ Efficient-cores (E-cores) en Performance-cores (P-cores) voor het afhandelen van eindgebruikershandelingen en applicaties. De onderliggende processors kunnen zowel uit 12th Gen Intel mobiele processors of -desktopprocessors bestaan. In het laatste geval onder meer de 12th Gen Intel Core i9-12900 desktop processor. Ook zijn er varianten met i5- en i7-processoren.

Ook biedt het platform Wifi 6 E-connectiviteit en ondersteuning voor de Intel Connectivity Suite. Daarnaast ondersteunt het platform DDR5-geheugen op desktop-processors en zowel DDR5- als LPDDR5-geheugen op mobiele processors. Intel vPro Enterprise entry workstations ondersteunen ook ECC-geheugen in combinatie met de corresponderende Intel-chipset. Verder wordt Thunderbolt ondersteund.

Securityfunctionaliteit

Voor de beste securityfunctionaliteit beschikt het geoptimaliseerde Intel vPro-platform over onder meer Intel Threat Detection Technology. Volgens de chipgigant is dit de enige hardware-gebaseerde tool voor het opsporen van ransomware. Deze technologie moet het detecteren van aanvallen efficiënter maken en vooral versnellen.

Een ander toegevoegd detecteringstool moet met behulp van ‘afwijkend gedragsdetectie’ specifiek ‘living of the land’- en supplychain-aanvallen ontdekken. Op chips gebaseerde detectiemogelijkheden helpen daarnaast gevirtualiseerde besturingssystemen zich te beschermen tegen kwaadaardige code.

Verschillende smaken

De nieuwe versie van het Intel vPro-platform is beschikbaar in meerdere varianten, zoals de opties met mobiele en desktopprocessors al lieten zien. De meest uitgebreide versie is vooral geschikt voor grote bedrijven en MSP’s. Ook middelgrote- en kleinere bedrijven kunnen van dit platform profiteren, dankzij betere security- en device-beheermogelijkheden.