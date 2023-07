Zakelijk laptops, als digitale werkplek voor medewerkers, moeten voldoen aan hoge beveiligingseisen. Naast gebruikersgemak is het beheersen en daarmee up to date houden van zakelijke laptops belangrijk. Het Intel Evo vPro platform biedt dit voor eindgebruikers en IT managers. Het is een merknaam die garant staat voor premium zakelijke laptops.

De perfecte combinatie van functies

Wat is EVO? Dunne en lichte zakelijke laptops die zijn gebouwd op het Intel Evo platform. Premium laptops die de ideale combinatie bieden van prestaties van wereldklasse, reactietijd en een batterij die snel kan worden geladen en lang meegaat, en dat alles in een stijlvol dun en licht design zodat u alleen maar genoegen hoeft te nemen met het beste.

Betere beveiliging

Met het Intel Hardware Shield, onderdeel van het Intel Evo vPro platform, is uw data te allen tijde goed beveiligd. Het is een robuuste, ingebouwde beveiliging onder het niveau van besturingssystemen. Intel biedt als eerste chipfabrikant een AI-dreigingsdetectie aan. Deze stopt ransomware en cryptomining-aanvallen. Het is technologie die afrekent met een volledige aanval klasse.

Batterijduur en design

Er is niets vervelender dan een batterij die snel leeg is. Tegenwoordig vragen gebruikers veel van hun laptop. Een hoge helderheid, er staan veel vensters open, zware programma’s, een hoog volume, online samenwerken etc. De Intel laptops met Evo Platform zorgen ervoor dat, ondanks deze activiteiten, de batterij lang meegaat. Namelijk 9 uur of langer. Daarnaast laadt de batterij snel op. Na 30 minuten opladen, is de levensduur van de batterij weer 4 uur of langer.

Op afstand te beheren en zero trust

Apparaat beheer is met de Intel laptops met Evo Platform nog nooit zo makkelijk geweest. Gebruikers werken thuis, hebben externe afspraken of nemen de laptops mee op vakantie. Dankzij de Intel vPro kunnen IT-beheerders altijd en op afstand: software installeren, de apparatuur opnieuw opstarten of instellen en problemen oplossen.

Een zero trust strategie geeft organisaties minimale blootstelling aan cyberaanvallen, biedt hogere continuïteit van bedrijfskritieke processen en werkt extern personeel veilig.

Sectoren voor Intel Evo vPro platform

De Intel laptops met Evo Platform zijn ontworpen om zowel eindgebruikers als IT-managers te bieden wat zij nodig hebben. Prestaties, stijl, beveiliging en op afstand beheerbaarheid. Eigenlijk zijn de Intel laptops met Evo Platform ideaal voor elke zakelijke gebruiker die op zoek is naar een hoogwaardige en veilige laptopervaring. De laptops zijn er voor basisbehoeften, grote omgevingen en hoge eisen.

Grafische professionals hebben een laptop nodig die in staat is om alle taken aan te kunnen zonder te vertragen of vast te lopen. Dat geldt ook voor zware software als Rhino, Adobe Creative Cloud, Archicad en Autodesk. Architecten en ontwerpbureaus zijn voorbeelden die hier voordeel kunnen behalen met het Intel Evo vPro platform. Andere branches met hoge eisen profiteren ook.

Dell laptops met Intel Evo vPro platform

De 7000 en 9000 laptop serie van Dell Latitude zijn uitgerust Intel Evo vPro platform. Ideaal voor een IT manager is dat het de beveiliging en beheerbaarheid biedt die ze nodig hebben. Deze laptops voor de zakelijke markt kenmerken zich als “premium” laptops. Daarmee wordt bedoelt dat qua comfort, design, prestaties, functionaliteiten en software gekozen is voor de beste opties. Dit is wat gebruikers en IT managers ook mogen verwachten van Dell zakelijke laptops met Intel Evo vPro platform.