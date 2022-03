Nvidia koopt block storagespecialist Excelero

Nvidia heeft onlangs Excelero overgenomen, een Israëlische speler gespecialiseerd in software-defined storage. Met de technologie van het bedrijf wil Nvidia beter block storage ondersteunen voor zijn zakelijke softwareportfolio.

Met Excelero breidt Nvidia gestaag zijn storage-expertise uit. Eerder werden al Mellanox en object storagespecialist SwiftStack overgenomen voor het upgraden van het storageportfolio. Nvidia werkte al langer met Excelero samen, onder meer voor de diverse Mellanox-oplossingen.

NVEMesh

Met de overname krijgt Nvidia de NVEMesh software in handen, waarmee bedrijven virtuele arrays met flash drives kunnen beheren en beveiligen als block storage. Deze oplossing kan voor alle public en private cloudomgevingen worden ingezet. Daarnaast biedt de technologie van Excelero een hoge throughput, een lage latency en ondersteunt het op Kubernetes gebaseerde containers. Verder werkt het bedrijf nauw samen met alle grote cloudaanbieders.

Onderdeel van Nvidia Magnum IO-portfolio

Binnen Nvidia gaat Excelero onderdeel uitmaken van het Magnum IO-portfolio. Dit portfolio van technologieën, API’s en libraries richt zich op het versnellen van storage en communicatie via GPU’s in datacenters. De nu overgenomen block storagespecialist levert hiervoor high-performance toegang tot file, block en object storage. Hiermee krijgen applicaties die in datacenters op Nvidia GPU’s draaien een complete lifecycle.

Bestaande klanten van Excelero blijven in de toekomst ondersteund worden, maar de verkoop van het eigen product van de overgenomen storagespeciaist wordt door Nvidia stopgezet.