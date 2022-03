NTT en Schneider Electric werken samen aan P5G (Private 5G), een on-premises netwerkoplossing voor de maakindustrie.

NTT ontwikkelde de technologie. Schneider Electric voorziet in een testomgeving. Het nieuwe P5G-platform wordt getest in de Lexington Smart Factory van Schneider Electric. De fabriek draait op IoT en edge computing voor analyses van energie-efficiëntie. Het P5G-platform wordt ingezet om productiefouten via camera’s te herkennen, en de oorzaak van fouten te bepalen.

“P5G biedt een krachtige machine vision-oplossing voor operationele continuïteit en prestaties in de Schneider-fabrieken van Lexington en Lincoln”, vertelt Shahid Ahmed, EVP New Ventures en innovatie bij NTT. Het volledige P5G-platform levert full-stack managed services, workflows en IoT-integraties voor fabrieksomgevingen.

EcoStruxure

NTT gebruikt klaargemaakte EcoStruxure-datacenters van Schneider Electric voor het uitrollen van P5G en andere netwerkdiensten. De samenwerking levert inzichten op, vertelt Luc Rémont, executive vice president international operations bij Schneider Electric. “We breiden ons expertise over oplossingen voor datacenters en de maakindustrie uit.”