Cisco brengt de nieuwe Secure Firewall 3100 Series op de markt. De firewalls beschikken over een nieuwe architectuur voor het beveiligen van hybride werkomgevingen.

De nu geïntroduceerde fysieke firewall-appliances richten zich vooral op het middensegment. De firewalls zijn speciaal ontworpen voor gebruik in werkomgevingen waar medewerkers zowel op kantoor als op afstand werken. Security is hierbij van levensbelang: voor deze hybride werkomgevingen zijn diepgaande en intereoperabele oplossingen nodig.

Medewerkers moeten in staat zijn veilig te werken en toegang te krijgen tot hun zakelijke applicaties, waar zij zich ook bevinden en met welke apparatuur dan ook.

Beheermogelijkheden

De Cisco Secure Firewall 3100 Series beschikt over diverse visibility -en ‘enforcement’-opties die deze hybride werkomgevingen altijd in de lucht kunnen houden. Daarnaast zijn beheerders overal en altijd in staat de firewalls te beheren, of zij zich nu in de cloud bevinden of in hybride-omgevingen. Ook bieden de firewalls meer mogelijkheden voor het verbeteren van de efficiency door automatisering en andere integraties die de beheerkosten moeten terugdringen.

Nieuwe architectuur

Cisco heeft in de firewalls een compleet nieuwe architectuur geïmplementeerd die de nadruk legt op het verwerken van versleuteld verkeer. De firewalls kennen een architectuur met een programmeerbare gate array tussen het interne switch fabric en de x86-processor. Hiermee wordt een flow offload engine geïntroduceerd voor een snelle single-flow data-throughput en een zeer lage latency die zich vergelijkt met HCI-kwaliteit.

Het nieuwe onderdeel in de firewall kan daardoor data-flows in de hardware-omgevingen ont- en versleutelen met enorme snelheid. Ook hoeft het element niet afhankelijk te zijn van de voornaamste system bus of benodigde x86-processorkracht te gebruiken. Alle encryptie en de-encryptie vindt dus sneller plaats, waardoor het dataverkeer ook sneller ‘stroomt’ en met een minimale vertraging.