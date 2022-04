Fujitsu introduceert Computing as a Service. Het nieuwe portfolio biedt toegang tot ’s werelds snelste supercomputers.

Fujitsu heeft meerdere diensten op de planning. De eerste stap is Fujitsu Cloud Service HPC. Klanten betalen voor het gebruik van de Fujitsu Supercomputer PRIMEHPC FX1000. Het systeem draait op dezelfde CPU als ’s werelds snelste supercomputer, Fugaku.

Kosten

Volgens Fujitsu vervult het portfolio een maatschappelijke rol. “De toepassingen van supercomputing zijn tot nog toe door hoge kosten beperkt”, deelt een woordvoerder. “CaaS moet het commerciële gebruik van supercomputing gaan vergroten.”

De prijs van supercomputing heeft meerdere redenen. Zeldzaamheid speelt een grote rol. Er zit een behoorlijke afstand tussen de gemiddelde organisatie en een beschikbare supercomputer. Het kost geen fluit om een berekening op locatie uit te draaien, maar je hebt meer dan een berekening nodig om een supercomputer toe te passen.

Vrijwel elke toepassing draait om artificial intelligence. De supercomputer heeft een gigantische toevoer van data nodig. Verkeer moet ingeregeld worden en organisaties betalen de hoofdprijs.

Fujitsu zegt een oplossing te hebben. CaaS is meer dan een supercomputer: het portfolio bevat een architectuur. Fujitsu gebruikt API’s om data tussen cloud en supercomputer te vervoeren, en uiteindelijk naar de toepassing van een organisatie terug te sturen. Daarnaast stelt de organisatie specialisten ter beschikking om configuraties te finetunen.

Zoals eerdergenoemd beweert Fujitsu dat de prijs van het portfolio toegankelijk is. Dat is op dit moment moeilijk te bevestigen. De organisatie deelt geen openbare tarieven. Het is mogelijk dat de architectuur helpt bij kostenvermindering, maar supercomputing blijft een enorm complex product.

Fugaku Computing as a Service

Fujitsu wil CaaS met verloop van tijd uitbreiden naar Fugaku, ’s werelds snelste supercomputer. “De vraag naar de capaciteit van Fugaku groeit. De cloud ontwikkelt tegelijkertijd door”, vertelt Satoshi Matsuoka, Director van RIKEN, medeontwikkelaar van Fugaku. “We werken samen met Fujitsu om Fugaku in CaaS te ondersteunen. We verwachten dat CaaS een hoofdrol gaat spelen bij het aanbod van Fugaku voor zakelijke en maatschappelijke toepassingen.”

Fujitsu rolt de dienst in oktober uit. Japanse organisaties komen in aanmerking voor een preorder. De rest van de wereld moet wachten. Fujitsu bevestigt dat de dienst op den duur in Europa, Noord Amerika en Azië-Pacific beschikbaar wordt. De organisatie noemt geen periode of datum.

