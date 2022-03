Fujitsu heeft naar eigen zeggen de snelste quantum computingsimulator ter wereld gebouwd. De simulator zou 36-qubit quantum-circuits kunnen afhandelen op een cluster-systeem.

Fujitsu bouwt de simulator op basis van de eigen PRIMEHPC FX 700-supercomputer. Deze supercomputer beschikt over dezelfde A64FX-processor waarop de snelste supercomputer ter wereld, Fugaku, draait. Hiermee kan in theorie een rekenkracht van 3.072 teraflops (TFLOPS) worden bereikt. Ook beschikt de supercomputer over 32 GB aan geheugen met een bandbreedte van 1,024 Gbps en snelheden van 12,5 Gbps via InfiniBand.

De quantum computing-simulator bestaat uit 64 nodes op de Fujitsu PRIMEHPC FX 700-supercomputer in combinatie met de quantum computing simulatorsoftware Qualacs. Met Message Passing Interface (MPI)-technologie kan deze software parallel en gedistribueerd worden gedraaid. Dit levert weer hoge datatransfersnelheden op die hoger zijn dan soortgelijke quantum computing simulators van concurrenten.

Nieuwe methode voor arrangeren qubits

Daarnaast is de Japanse techgigant erin geslaagd een nieuwe methode te ontwikkelen waarmee de status van de qubits opnieuw kan worden gearrangeerd in het gedistribueerde geheugen op het cluster. Het moet de communicatiekosten omlaag brengen.

Ook is het nieuwe systeem compatibel met quantum computing simulator-software van andere leveranciers, zoals QisKit. Fujitsu stelt ook zijn eigen QunaSys-software voor chemische berekeningen beschikbaar voor high-speed chemische berekeningen.

Toekomstige ontwikkelingen

Op korte termijn wil Fujitsu de ontwikkeling van nog krachtigere quantum computing simulators realiseren. Voor de maand september van dit jaar staat een uit 40 nodes bestaande quantum computing simulator op het programma. Deze simulator moet worden gebruikt voor onderzoek naar financiële toepassingen en voor medicijnonderzoek.

