Toshiba heeft de voorgenomen opsplitsingsplannen definitief geschrapt en gaat een alternatief zoeken voor de toekomst van het concern. Een mogelijke optie om van het bedrijf een privéonderneming te maken wordt hierbij serieus overwogen.

Na veel duwen en trekken is de geruchtmakende mogelijke opsplitsing van het Japanse techconcern nu helemaal van de baan. Het bedrijf heeft aangekondigd nu ‘strategische alternatieven’ te zoeken voor de toekomst. Een eventuele privatisering van het concern, waarbij het van de beurs zou verdwijnen, is een optie.

Toshiba heeft inmiddels een comité benoemd dat deze nieuwe strategische opties in kaart moet gaan brengen. Ook zullen zo snel mogelijk gesprekken worden geopend met mogelijke investeerders en andere sponsors.

Martelgang van Toshiba

Met de beslissing de voorgenomen opsplitsing van het concern in twee aparte bedrijven definitief in de vuilnisbak te gooien, komt er een einde aan een lange periode van onrust bij Toshiba. Het Japanse techconcern werd de afgelopen jaren getroffen door mismanagement en financiële schandalen. Hierdoor werd het gedwongen zijn chipfabricage-activiteiten af te splitsen naar wat nu Kioxia is.

Activistische aandeelhouders eisten vervolgens meer ingrijpende maatregelen, waardoor Toshiba met een plan kwam het concern in twee delen, eerst zelfs in drie delen, op te splitsen. Andere activistische aandeelhouders, onder aanvoering van 3D Investment Partners voerden juist campagne voor alternatieven voor een opsplitsing, zoals een verkoop van het Japanse techconcern. Beide plannen werden vorige maand door de verzamelde aandeelhouders afgewezen.

Verkoop toch wellicht beste optie

Toch lijkt verkoop en privatisering nu de te volgen strategie voor een oplossing van het probleem te worden. Recent werd bekend dat hedge fund Effissimo Capital Management, nu de grootste aandeelhouder in Toshiba, heeft aangegeven dat het zijn hele aandelenpakket te koop zou zetten als een andere grote aandeelhouder, investeringsmaatschappij Bain Capital een bod zou doen op twee derde van de aandelen in Toshiba.

