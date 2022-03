De aandeelhouders van het Japanse techconcern Toshiba hebben in een stemming de voorgenomen opsplitsing van het concern in twee aparte bedrijven afgewezen. Ook werd een voorstel van activistische aandeelhouders voor verkoop afgewezen.

Onlangs stemden de aandeelhouders over de strategische toekomst. Toshiba wil al enige tijd het hele concern reorganiseren. Een splitsing van het concern in twee delen, eerst nog drie delen, was volgens het management de beste oplossing.

Activistische aandeelhouders waren het daar niet mee eens. Zo riep Farallon Capital Management, de derde grote aandeelhouder in het concern, het management op toch een overname te overwegen. Deze oproep werd gesteund door meerdere aandeelhouders, waaronder ook de tweede grote aandeelhouder in Toshiba; 3D Investment Partners Pte. De hele controverse leidde eerder dit jaar tot het opstappen van CEO Satoshi Tsunakawa.

Aandeelhouders wijzen voorstellen af

Tijdens de stemming is gebleken dat beide voorstellen het niet hebben gehaald. Deze patstelling stelt Toshiba voor een lastige keus. Aangezien de aandeelhoudersstemming juridisch niet bindend was, kan het techconcern zijn splitsingsplannen gewoon doorzetten. Aan de andere kant wil het ook niet zijn aandeelhouders van zich vervreemden.

Reactie Toshiba

In een officiële reactie geeft Toshiba aan dat het kennis heeft genomen van de resultaten van de stemmingen. Het techconcern neemt deze uitslagen mee in zijn overweging hoe het nu verder moet. Volgens experts kan Toshiba zijn opsplitsingsplannen nogmaals aanpassen, zodat uiteindelijk de meerderheid van de aandeelhouders overstag gaat.

