Techconcern Toshiba heeft onlangs een shortlist gemaakt van potentiële kandidaten voor de overname van het concern. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat een snelle deal voorlopig niet in de pijplijn zit.

In een verklaring geeft het Japanse techconcern aan dat het voor zijn verkoopplannen interesse heeft van tien mogelijke kandidaten. Van deze kandidaten stelden er acht voor het bedrijf te privatiseren en van de beurs te halen. Twee geïnteresseerde partijen stelden voor een financiële en zakelijke investering te doen, terwijl Toshiba beursgenoteerd blijft.

Na een uitgebreid en zorgvuldig selectieproces zijn nu een aantal bedrijven als potentiële koper overgebleven. Deze partijen zijn door de directie uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede verkoopronde. Namen worden niet genoemd, maar er wordt gespeculeerd dat het onder meer gaat om private investeringsmaatschappijen Bain, Japan Industrial Partners, Brookfield Asset Management en CVC Capital Partners. Private investeerder KRR zou zijn afgehaakt in het biedproces. Blackstone zou de tweede ronde niet hebben gehaald.

Voorwaarden voor kopers

In de verklaring noemt het techconcern ook een aantal voorwaarden waarmee naar een potentiële koper wordt gekeken. Zo kijkt Toshiba onder meer naar de geboden prijs, de mogelijkheden voor het verbeteren van het concern op de middellange termijn, financiële overeenkomsten en of de transactie de Japanse wet- en regelgeving doorstaat.

De kopers die in de tweede ronde willen meedoen, moeten ook uitgebreide juridische documenten overleggen. Denk daarbij aan een goede uitleg over de huidige staat van het bedrijf en de juridische, financiële en belastingsituatie. Wanneer de geselecteerde bedrijven deze informatie precies moeten inleveren, is niet bekend. Toshiba geeft aan geen haast te maken met het verkoopproces.

Onrustige periode

Toshiba heeft zichzelf in april van dit jaar in de etalage gezet. Deze beslissing kwam na een zeer onrustige periode waarin het concern geplaagd werd door schandalen. Eerdere plannen om het techconcern in twee en zelfs drie delen op te splitsen stuitten op grote bezwaren van de aandeelhouders. Met de beslissing tot verkoop probeert het bedrijf weer rust in de tent te krijgen.

