De Taiwanese chipgigant TSMC heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een recordomzet weten te boeken. Vooral de blijvende grote vraag heeft TSMC geholpen de mooie cijfers in de boeken te schrijven.

De wereldwijde vraag naar chips blijft onveranderd hoog. De Taiwanese fabrikant weet hiervan flink te profiteren. In het eerste kwartaal van 2022 wist de fabrikant een recordomzet van 17 miljard dollar (ongeveer 16 miljard euro) in de boeken bij te schrijven. Het betreft 36 procent meer dan in dezelfde periode in 2021.

Blijvend tekort aan chips

Volgens de chipfabrikant is vooral veel vraag naar chips in de automotive-sector, in smartphones en in andere computers debet aan de flinke omzet. Vanwege het huidige tekort aan chips wereldwijd verwacht TSMC dat de grote vraag in de nabije toekomst alleen nog maar blijft aanhouden.

TSMC maakte ook bekend dat het zijn productiecapaciteit in China blijft aanhouden. Wel gaat de chipfabrikant op korte termijn aanpassingen doen aan deze productiecapaciteit vanwege de recente Covid-19-opleving en daarop volgende restricties in enkele grote Chinese steden als Shanghai en Shenzen.

