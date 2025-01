TSMC weigert om Samsung Exynos te maken: geen verrassing

Samsung zou al enige tijd de zelf ontworpen Exynos-chip extern willen fabriceren. Naast de eigen foundry aast het Zuid-Koreaanse bedrijf op Taiwanese grootmacht TSMC. Maar die partij, normaliter altijd voor een prijs beschikbaar, zou hebben geweigerd.

Dat beweert tipgever op X @Jukanlosreve, die al eerder details over Samsung’s plannen heeft gedeeld en onthuld. De mogelijke reden voor het weigeren van de Exynos-fabricage: het geheimhouden van TSMC’s processen. Al jaren zijn de yields, ofwel het percentage bruikbare chips uit het productieproces, veel hoger bij TSMC dan bij concurrenten Samsung en Intel. Het heeft ertoe geleid dat chipmogendheden als Nvidia, Apple, AMD en Qualcomm hoge prijzen betalen om bij het Taiwanese bedrijf terecht te kunnen.

Waarom Samsung niet en Intel wel?

TSMC beschikt over dezelfde machines als de concurrentie. De ASML-lithografie, packaging-machines en andere onderdelen zijn praktisch identiek aan wat Intel en Samsung kunnen kopen. Maar, zoals huidig Deputy Co-COO en SVP Kevin Zhang het deftig verwoordde vorig jaar: “De ervaring van de bestuurder is net zo belangrijk als de prestaties van de auto”. Kortom: het geheim achter TSMC’s succes zit in de geheime processen.

Samsung zou hiervan kunnen leren door de eigen Exynos SoC’s uit te besteden aan TSMC. Immers vereist het vervaardigen van chips enige samenwerking tussen ontwerper en fabrikant. Ongetwijfeld neemt Intel ook kennis van TSMC’s processen door de eigen chip-tiles gedeeltelijk aan het bedrijf toe te vertrouwen. Echter is Intel Foundry daar een geheel separate business unit waar TSMC meer vertrouwen in lijkt te hebben. Tegenover Samsung is dat vertrouwen er mogelijk dus niet. Hoe reëel dat risico is, valt lastig in te schatten.

Weer op Exynos

Samsung heeft de lijn aan Exynos-chips overwegend zelf gebruikt. Andere telefoonmakers kiezen bijna altijd voor MediaTek of Qualcomm. Met de S24-reeks hanteerde het Zuid-Koreaanse bedrijf een mengelmoes van Qualcomm Snapdragons en Exynos SoC’s. Met de S25-reeks is dit volgens geruchten weer anders: elk S25-model zou van Snapdragon gebruikmaken. Op 22 januari zal alles duidelijk worden, wanneer Galaxy Unpacked plaatsvindt.

