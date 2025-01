ASML haalt recordomzet in ’transitiejaar’: wat belooft 2025?

Het vierde kwartaal zette voor ASML een nieuw omzetrecord. Daarmee zal geheel 2024 in de boeken gaan als een recordjaar voor de Nederlandse chipmachinemaker. Maar hoe ziet de toekomst eruit, nu de uitdagingen nog groter worden dan voorheen?

In tegenstelling tot Q3 bleven de kwartaalcijfers van ASML deze keer achter slot en grendel tot het officiële persbericht. Dat is maar goed ook: in oktober zorgde het lekken van deze resultaten voor tumult op de beurs. Hoewel er op maandag ook sprake was van AI-twijfels op Wall Street waar ASML wat van merkte, kunnen de positieve cijfers dat al gauw wegpoetsen.

Het totale nettobedrag aan omzet kwam in Q4 uit op 9,3 miljard euro met een netto inkomen van 2,7 miljard euro. Orders voor nieuwe chipmachines waren goed voor 7,1 miljard euro, waarvan 3 miljard euro werd bijgeschreven voor geavanceerdere EUV-apparatuur. De verwachtingen voor Q1 zijn iets voorzichtiger, geheel in lijn met eerdere jaren: tussen de 7,5 miljard en 8 miljard euro aan inkomsten. Voor geheel 2025 komt de teller naar verwachting op 30 à 35 miljard euro aan verkopen. Dat zou opnieuw een recordjaar betekenen, want in 2024 is er in totaal 28,3 miljard euro binnengehaald.

Transitiejaar voorbij

Toen ASML in april vorig jaar de cijfers van Q1 presenteerde, was de toon merkbaar voorzichtiger. 2024 zou een ’transitiejaar’ worden volgens inmiddels ex-CEO Peter Wennink. Qua leiderschap is het dat zeker geweest: Fransman Christophe Fouquet is nu aan het roer. Hij herhaalt dat er alweer een derde High-NA EUV-machine naar een klant is verscheept, de allernieuwste, allerduurste en allerkrachtigste apparatuur die het Veldhovense bedrijf kan produceren.

Voor op de langere termijn zit ASML dan ook op rozen. De eigen technologische voorsprong is dermate groot dat geen enkele concurrent naar verwachting de komende jaren High-NA EUV zal kunnen reproduceren. Canon stoeit achter de schermen met ‘nano-imprint’-machinerie voor goedkopere geavanceerde chipfabricage, maar dat is vooralsnog toekomstmuziek. TSMC, Samsung en Intel Foundry kunnen alleen bij ASML terecht voor hun toekomstige chipprocedé’s.

In het hier en nu onrust, maar…

Wie in het hier en nu kijkt, leest juist krantenkoppen vol wanhoop en turbulentie rondom de chipwereld. Aangezien GenAI de anderszins wat kwakkelende chipvraag heeft aangewakkerd, was de twijfel die door toedoen van DeepSeek toesloeg gelijk goed voor een koersval van 1 biljoen dollar onder de techbedrijven. Het Chinese DeepSeek bouwde met veel minder geld dan gebruikelijk en met niet al te nieuwe Nvidia-chips een nagenoeg state-of-the-art AI-model waar OpenAI, Google en Meta zich grote zorgen om zullen maken. Nvidia kreeg een klap van jewelste op de beurs van bijna 17 procent op maandag, iets dat ook negatief uitstraalt op ASML’s orderboekje. Desondanks is de rust alweer enigszins teruggekeerd op de markt en blijft de strekking dat er door de AI-opmars veel chips en dus veel chipmachines nodig zijn in de toekomst.

China-restricties en tariefmuren?

Een grote vraag is nog hoeveel omzet ASML uit China heeft gehaald. Mogelijk wordt daar tijdens de earnings call om 11 uur antwoord op gegeven. Wel is bekend dat ASML zich niet zoveel zorgen maakt: het verwachte aantal orders zal niet door de nieuwe exportrestricties richting China naar beneden worden bijgesteld. EUV-machines zijn altijd al buiten dat land gebleven, maar ook DUV-restricties (dus op machiens voor de oudere chipproductiewijze) leveren voor ASML wat zorgen op. Het vergt volgens het bedrijf dus nóg meer inperkingen om een impact te hebben op de genoemde verwachtingen voor 2025.

Waar nog wel heel veel twijfel over zal zijn, is de tariefmuur waar president Trump mee dreigt. Specifiek gaat het dan om gigantische tarieven voor chips die in Taiwan zijn vervaardigd, tot wel 100 procent. Die tarieven zouden Amerikaanse bedrijven dus betalen als ze door TSMC gefabriceerde processoren aannemen die niet in de VS zijn gefabriceerd. Daar is in Arizona wel capaciteit voor, maar een tariefmuur zou alsnog een reusachtige impact kunnen hebben op de omzet van TSMC in totaal. Dat levert voor ASML ook problemen op, want TSMC is verreweg de grootste chipproducent ter wereld. Deze onduidelijkheid zal door Trump’s eventuele besluit worden opgelost, en dat kan weleens zeer negatief voor ASML uitpakken. Voor nu is de stemming zeer positief en stevent ook 2025 af op een nieuw record, als alles hetzelfde blijft.

