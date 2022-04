Kyndryl en Dell Technologies introduceren Cyber Incident Recovery. Kyndryl gebruikt high-performance hardware van Dell om een waterdicht backup- en recoverysysteem bij klanten in te richten.

De twee werken al langer samen. Kyndryl bestaat uit de voormalige IT-infrastructuurdienstverlening van IBM. De organisatie werkt regelmatig als tussenpersoon. Klanten delen een digitaal doel, waarna Kyndryl de benodigde infrastructuur vindt, inricht en beheert. Vandaar werkt de organisatie regelmatig samen met grote infrastructuurspelers, waaronder AWS, Google Cloud, IBM en Dell Technologies.

De samenwerking met Dell Technologies is aangesterkt. De partners lanceren Cyber Incident Recovery, een nieuwe gezamenlijke dienst. Kyndryl en Dell zijn voortaan aanspreekbaar voor backup en recovery. Het doel is tweeledig. Allereerst beloven de partners een waterdicht opslagsysteem voor de meest kritieke data van klanten. Ten tweede zorgt Kyndryl dat backups automatisch en veilig op hun oorspronkelijke locatie worden teruggeplaatst na gegevensverlies. Dell voorziet in de benodigde hardware en software, waaronder een ‘air-gapped’ data vault. Kyndryl integreert het systeem in de omgeving van een klant.

Cyber Incident Recovery

De organisaties benadrukken dat Cyber Incident Recovery voornamelijk werd ontworpen voor organisaties die reeds met een backup- en recoverysysteem werken. De dienst is geschikt voor het versterken van bestaande oplossingen. Dat zegt wat over de doelgroep. Cyber Incident Recovery focust op organisaties die met uiterst belangrijke en gevoelige data omgaan. Volgens Kyndryl en Dell zijn bestaande oplossingen voor hen niet genoeg. Cyber Incident Recovery is gericht op organisaties die elk risico op downtime en gegevensverlies willen beperken.

Kyndryl en Dell

Kyndryl en Dell Technologies werken sinds 2021 samen aan D4PCI, een dienst voor organisaties die bestaande hardware willen gebruiken voor een private cloud. Kyndryl ontwikkelde een architectuur om diverse apparaten en virtualisatiesoftware te verbinden. Dell benoemde de dienstverlener onlangs tot Titanium Black Global Partner, een titel voor de belangrijkste strategische partners.

Tip: Ransomware — hoe gevaarlijk is het en wat kan je ertegen doen?