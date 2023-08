Rubrik heeft zojuist Rubrik AI-Powered Cyber Recovery geïntroduceerd voor VMware-klanten. Met hulp van generatieve AI zou het voor zo min mogelijk downtime moeten kunnen zorgen na een cyberaanval. Bovendien zou ook de hoeveelheid verloren data sterk ingeperkt kunnen worden met de nieuwe oplossing.

Men legt bij Rubrik uit dat cyberaanvallen een grote dreiging vormen voor de virtual machines (VM’s) van organisaties. Men haalt aan dat slechts 16 procent van alle bedrijven alle gegevens weet te herstellen die bij een aanval zijn buitgemaakt. Normaal gesproken kost dit herstel überhaupt veel tijd en moeite voor ervaren IT-professionals, waar het nieuwe product een redmiddel voor moet zijn. Het produceert ‘guided’ workflows en een takenlijst die een LLM opstelt om het herstelproces te versnellen en vergemakkelijken.

Kritieke systemen weer op gang

“Cyberaanvallen kunnen heel onvoorspelbaar zijn. De complexiteit en volwassenheid van deze dreigingen maakt het uitdagend, zo niet onmogelijk voor organisaties om gegevens snel en veilig te herstellen met zo min mogelijk dataverlies,” beweert Anneka Gupta, CPO bij Rubrik. “We weten dat elke minuut telt wanneer je met een cyberaanval te maken hebt, en Rubrik AI-Powered Cyber Recovery helpt organisaties om elke seconde zoveel mogelijk te benutten. Dit stelt ze in staat om alle kritieke systemen en data weer op gang te krijgen. Terwijl we onze missie om de data op onze wereld te beschermen voortzetten, zal generatieve AI een sleutel zijn die klanten in staat stelt om echte cyberweerbaarheid effectiever te bereiken.”

Rubrik stipt aan dat de tool assisteert om een onderscheid te kunnen maken tussen de bestanden die geraakt zijn en waar dat niet geldt. Zo is terug te keren naar een snapshot met zo min mogelijk invloed op de normale gang van zaken binnen een organisatie. Vervolgens kunnen VMware-klanten kiezen voor een aantal sjablonen van VM’s voor vSphere die veilig zouden moeten zijn.

We mogen vanuit VMware nog wat meer aankondigingen verwachten tijdens VMware Explore 2023, dat deze week plaatsvindt in Las Vegas.

