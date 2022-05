Cryptominers zijn een grotere inkomstenbron dan Nvidia wilde toegeven.

De US Securities and Exchange Commission (SEC) houdt toezicht op het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. De SEC handhaaft meerdere wetten, waaronder regels over de communicatie tussen aandeelhouders en organisaties. Organisaties moeten eerlijk en transparant over inkomstenbronnen communiceren. Op die manier kunnen aandeelhouders eerlijk overwegen of zij in een organisatie willen investeren. Nvidia heeft zich niet aan de regels gehouden.

In de kwartaalcijfers van 2018 presenteerde Nvidia inkomsten van cryptominers in de ‘gaming’-categorie. Een bewuste keuze, want inkomsten van cryptominers zijn relatief onbetrouwbaar. Door de inkomsten te verduisteren hoopte Nvidia op het vertrouwen van aandeelhouders. Een strafbaar feit, concludeert de SEC in een recent onderzoek. De marktautoriteit legt een boete op van 5,5 miljoen dollar (ongeveer 5,2 miljoen euro). Nvidia liet weten dat de boete wordt betaald. Hoewel de organisatie de beschuldigingen weigert te erkennen, zeggen daden meer dan woorden.

Nvidia en cryptominers

GPU’s zijn uitstekend voor repetitieve taken. Vandaar worden de kaarten van Nvidia regelmatig door cryptominers ingekocht. Zij ontvangen een beloning voor het uitvoeren van berekeningen. Hoe meer rekenkracht, hoe meer beloningen.

Nvidia verdient aan cryptomining. Toch probeert de organisatie zich van de markt af te zetten. Allereerst heeft Nvidia niet altijd genoeg chips en productiecapaciteit om iedere klant te bedienen. Elke GPU die door een cryptominer wordt gekocht is een GPU minder voor zakelijke klanten en andere consumenten. Ten tweede hebben sommige investeerders geen interesse in organisaties met een onvoorspelbare business. Staat Nvidia bekend als dienstverlener voor cryptominers, dan vallen sommige aandeelhouders af. Dat hoopt het bestuur te vermijden.

Het dilemma heeft meerdere oplossingen. Nvidia probeert cryptominers onder andere af te schrikken met productaanpassingen. De optimale GPU’s voor het minen van cryptovaluta ethereum hebben een hoge Lite Hash Rate. Nvidia beperkt de Lite Hash Rate van sommige modellen om cryptominers te ontmoedigen.

De maatregelen zijn succesvol, maar niet altijd op het gewenste moment. Aan het einde van 2017 steeg de omzet van cryptominers significant. Nvidia vertelde liever niet tegen investeerders dat de totale omzetstijging aan hen te danken was, want zoals eerdergenoemd hebben sommige aandeelhouders geen vertrouwen in de houdbaarheid cryptomining. Vandaar besloot de organisatie de omzet te categorisering als ‘gaming’.