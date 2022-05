De toekomst van Arm krijgt vorm. SoftBank, eigenaar van Arm, bevestigt dat het de beurs opgaat en een meerderheidsbelang behoudt.

De meeste CPU’s worden ontworpen door Intel of Arm. Intel blijft verreweg de grootste speler, maar niemand kan om Arm heen. Marktonderzoekers van Mercury Research schatten dat een kwart van alle CPU’s in desktops en servers in 2021 door Arm werd ontworpen. Dat is precies waarom SoftBank, de huidige eigenaar, van de organisatie af wil.

In 2020 raakte SoftBank in de financiële problemen na een reeks geflopte investeringen. SoftBank had aandelen in WeWork (gedeelde kantoorruimtes) en Uber, twee partijen die keihard werden geraakt door de coronacrisis. Arm is tientallen miljarden waard, en daardoor een reddingsboei. SoftBank besloot de boel aan Nvidia te verkopen, maar werd in februari 2022 door toezichthouders gestopt.

Het backup-plan blijkt een beursgang. Masayoshi Son, de CEO van SoftBank, bevestigde onlangs dat Arm zo snel mogelijk de beurs opgaat. Son voegde toe dat SoftBank van plan is om een meerderheidsbelang te behouden.

Londen of New York

De grote vraag is waar. Twee kandidaten komen in aanmerking: de beurs in Londen en de beurs in New York. Volgens Britse media probeerde premier Boris Johnson SoftBank met een brief te overtuigen om voor Londen te kiezen. Arm is van oorsprong Brits. Toch is de kans op een beursgang in Londen klein. De CEO van SoftBank heeft in het verleden aangegeven dat het oog op New York ligt.

Was de oorspronkelijke verkoop aan Nvidia doorgegaan, dan was Softbank 40 miljard dollar rijker. Voor de beursgang mikt SoftBank op een waardering van 60 miljard dollar. De organisatie treft sinds maart maatregelen om dat bedrag te bereiken. SoftBank haalde financiële specialisten van Goldman Sachs en JPMorgan in huis. Arm wordt gereorganiseerd en 12 tot 15 procent van al het personeel vliegt eruit.