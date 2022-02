Overname Arm door Nvidia van de baan

De verkoop van Arm aan Nvidia gaat niet door. Nvidia heeft in overleg met techinvesteerder Softbank, de eigenaar van Arm, hiertoe besloten. Reden voor het annuleren zijn de problemen om goedkeuring te krijgen van toezichthouders. Het plan is nu om Arm naar de beurs te brengen, want Softbank wil geen eigenaar blijven van Arm. Arm krijgt per direct ook een nieuwe CEO.

Nvidia bereikte in september 2020 een akkoord met Softbank over de overname van Arm. Het ging om een deal van 40 miljard dollar (ongeveer 35 miljard euro). Nvidia wilde met de overname zijn focus op AI versterken. “In de komende jaren zullen biljoenen computers met AI een nieuw Internet of Things creëren, dat duizenden malen groter is dan het huidige Internet of People”, aldus CEO Jensen Huang destijds.

Arm maakt de basis architectuur voor veel processoren, waaronder IoT- en AI-apparatuur. De ontwerpen worden ook gebruikt voor processoren in bijvoorbeeld iPhones, Macs en Samsung-smartphones. Hiervoor is een open licentiemodel en neutraliteit belangrijk.

Obstakels

Toezichthouders vreesden echter dat de overname door Nvidia tot minder keuze en innovatie zou leiden, terwijl ook hogere prijzen verwacht werden. Autoriteiten in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten leken de overname niet goed te keuren. Goedkeuring uit China liet eveneens op zich wachten. Dat land heeft eerder dwarsgelegen bij internationale chipovernames.

Beursgang

Softbank zou vanwege het annuleren van de deal een vergoeding van 1,25 miljard dollar krijgen. De techinvesteerder is nog steeds van plan Arm van de hand te doen, dit keer via een beursgang. Voor maart 2023 moet de beursgang afgerond zijn.

Arm krijgt met chipveteraan Rene Haas tevens een nieuwe CEO. Haas werkt sinds 2013 bij Arm en bouwde daarvoor ervaring op bij Nvidia. Softbank ziet in Haas een leider die groei kan realiseren en tegelijkertijd de beursgang kan begeleiden. De vertrekkend CEO, Simon Segars, heeft zelf besloten te vertrekken, de tijd en energie die nodig is om een bedrijf naar de beurs te brengen is niet iets wat hij wil doen.