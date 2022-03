Softbank is druk bezig met het reorganiseren van dochterbedrijf Arm en is van plan de chiptechnologiespecialist naar de beurs te brengen. Het gaat tot 12 tot 15 procent banenverlies leiden.

Volgens The Telegraph wil de Japanse softwaregigant Arm naar de beurs brengen. Hiervoor moet de Britse chiptechnologiespecialist eerst dringend worden gereorganiseerd. Dit gaat voor alle werknemers wereldwijd gevolgen hebben, zo heeft de nieuwe aangewezen CEO van Arm Rene Haas aan het personeel laten weten.

Banenverlies

De reorganisatie gaat betekenen dat tussen de 12 en 15 procent van de medewerkers hun baan verliezen. De meeste ontslagen zullen in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten vallen. De belangrijkste reden voor de ontslagronde is dat Arm beter op de kosten moet gaan letten.

De reorganisatie komt niet uit de lucht vallen. De vorige CEO van het chiptechnologiebedrijf, Simon Segars, had al aangekondigd dat de levensvatbaarheid van het bedrijf niet zeker was als de deal met Nvidia niet doorging.

Geen overname door Nvidia

In februari van dit jaar werd bekend dat de overname door Nvidia niet doorging omdat er te veel bezwaren van toezichthouders waren. Deze toezichthouders verzetten zich tegen de overname omdat zij vreesden dat alle belangrijke Arm-technologie nu bij één partij kwam te liggen. Hierdoor zouden andere fabrikanten misschien minder toegang krijgen tot deze technologie en daardoor een verminderde concurrentiepositie hebben.

Tip: Overname Arm door Nvidia van de baan