De beheerconsole van Netgear Orbi devices is voor sommige gebruikers ontoegankelijk sinds de meest recente firmware update. Netgear bevestigt dat de patch binnenkort wordt uitgerold.

Het probleem komt voort uit update 4.6.8.2 voor de Orbi RBR750, Orbi RBS750, Orbi RBR850 en Orbi RBS850 wifisystemen. Na de release meldden meerdere gebruikers dat de beheerconsole niet langer toegankelijk was via de Orbi app en webbrowser.

Netgear bevestigde het probleem op 13 mei. “Sommige klanten kunnen hun Orbi-systemen niet meer benaderen of beheren. Een fabrieksreset lost het probleem meestal op. We proberen de hoofdoorzaak en een alternatieve oplossing te vinden.”

Nu, bijna drie weken later, zijn de eerste patches beschikbaar. Gebruikers moeten contact opnemen met het supportteam, waarna de patch handmatig wordt toegestuurd. Het supportteam vraagt om een serienummer en voert de patch op het getroffen apparaat door. Na een restart is de beheerconsole weer toegankelijk.

Algemene beschikbaarheid

De patch wordt binnenkort uitgerold naar alle getroffen apparaten. Wil je niet wachten, dan kan je reeds contact opnemen met de supportafdeling. “We rollen de fix op de korte termijn uit. Je bent welkom om te wachten, maar kan ons ook een serienummer sturen via een mail of bericht, waarna we de patch voor je toepassen”, deelde een medewerker op Reddit.