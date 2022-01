Netgear introduceert Orbi Pro SXK50 mesh-systemen voor mkb

Netgear komt met de Orbi Pro SXK50-series. De systemen zijn met name geschikt voor mkb’ers.

Het Orbi Pro SXK50-portfolio bestaat uit de nieuwe AX5400 Wifi meshmodellen van Netgear. Deze systemen worden tussen de instap Orbi Pro SXK30 en de high-end SXK80-modellen gepositioneerd. De nieuwe serie richt zich vooral op kleinere bedrijven, om hun wifi-dekking verbeteren.

Net als alle andere Netgear Orbi Pro-systemen bestaan de toepassingen binnen het Orbi Pro SXK50-portfolio uit een router en een satelliet. Het systeem is gebaseerd op wifi 6 en kan tot 5,4 Gbps aan throughput leveren. Daarnaast kan het wifi meshsysteem tegelijkertijd de connectiviteit verzorgen voor maximaal 75 devices. Andere technologie waarover het Orbi Pro SXK50-portfolio standaard beschikt is WPA3 security, ingebouwd VLAN-beheer en vier verschillende SSID’s.

Overige technologie

Daarnaast beschikt het wifi meshsysteem over diverse nuttige software tooling. Denk aan Netgear Insight voor het monitoren van de wifi-omgevingen en Netgear Insight Business VPN. Deze dienst maakt het mogelijk dat verschillende Orbi Pro routers met elkaar kunnen worden verbonden. Dit schept een site-to-site of multi-site VPN-omgeving die hoofdkantoren met bijkantoren kan verbinden. Ook kan deze technologie het hoofdkantoor verbinden met thuiswerkomgevingen met een gezamenlijk SSID.

De Orbi Pro SXK50 komt met een vijfjarig Netgear Insight Remote Management-abonnement. Het portfolio is nu al verkrijgbaar in de VS en wordt binnenkort ook in Europa verwacht.

Nieuwe switch

Naast de Netgear Orbi Pro SXK50-serie introduceerde de netwerkspecialist ook een nieuwe switch voor het mkb. De MS108EUP-switch is een uit acht poorten bestaande 2,5 Gbps PoE++-switch. De Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit Ethernet Plus switch biedt onder andere tot 60W (PoE++) per poort PoE++ voor vier poorten. De andere vier poorten bieden tot 30W (PoE+) per poort.