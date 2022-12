Netgear komt met de nieuwe 860-serie Orbi mesh-routers en -satellieten. Het mesh-systeem ondersteunt multgigabitverbindingen, Wifi 6 en beschikt over verbeterde security.

De Orbi 860-serie is de opvolger van de 850-serie en is meer geschikt voor de volgende generatie aan netwerkverbindingen die service providers op dit moment uitrollen. Vooral voor multigigabitverbindingen.

Technologie

De Orbi 860-router beschikt over een 10Gb-ethernetpoort en tri-band Wifi 6. Vooral deze laatste technologie moet in combinatie met de gepatenteerde backhaultechnologie verbindingen beter kunnen ophouden, op de maximale snelheden te laten werken en data loss en buffering zoveel mogelijk beperken. Deze snelheden zijn tot 6 Gbps voor de Wifi-verbinding en kan maximaal 100 devices tegelijkertijd ondersteunen

Daarnaast biedt het nieuwe Orbi RBK863 3-pack WiFi Mesh-systeem, onder meer door nieuwe antennetechnologie, tot 540 vierkante meter aan dekking. Deze dekking kan worden uitgebreid met extra Orbi RBS860 satellieten.

Ondersteunende software

De Orbi 860-serie van routers en satellieten bieden één jaar ondersteuning op securitygebied door Netgear Armor voor meer security en VPN-functionaliteit, Smart Parental Controls voor ouderlijk toezicht en de Orbi App voor (mobiel) beheer op afstand.

De Orbi 86-serie van Netgear is verkrijgbaar in het wit en in het zwart. De Orbi RBR860S router kost los 499,99 euro, evenals een losse satelliet. Een driepack met één router en twee satellieten is leverbaar voor 1299,99 euro. De Orbi 860-serie is vanaf 2023 beschikbaar.

