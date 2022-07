De overname van VMware door Broadcom komt dichterbij. De zogenoemde ‘go-shop periode’, waarin andere gegadigden zich kunnen melden, is verlopen. Geen enkele andere koper heeft zich gemeld.

Na de aankondiging van de overname door Broadcom ging er een zogenoemde ‘go-shop-periode’ van 40 dagen in. In deze periode konden andere geïnteresseerde partijen alsnog een bod op VMware uitbrengen. Deze zou VMware in behandeling moeten nemen. De periode liep op 5 juli 2022 af. Uiteindelijk heeft geen enkele kandidaat zich gemeld.

Onderdeel overnamedeal

De ‘go-shop-periode’ blijkt in de deal van 61 miljard dollar (59 miljard euro) een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen te zijn geweest, schrijft Bloomberg. Tijdens de onderhandelingen zou zijn afgesproken dat VMware tijdens deze periode niet met geïnteresseerde bedrijven zou praten. Nu deze periode voorbij is, kan de overname door Broadcom sneller worden afgehandeld.

Horde

Broadcom heeft nog een belangrijke horde te nemen in het overnameproces van VMWare. Dit zijn de benodigde goedkeuringen van toezichthouders. Naar verwachting gaat het hele overnameproces een jaar in beslag nemen.

De aandelenprijs van VMware is sinds de aankondiging van de overname door Broadcom met 8,2 procent gedaald.

Tip: Wat betekent de overname van VMware door Broadcom?