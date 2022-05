Met een overname van 61 miljard dollar in de IT-sector moeten we natuurlijk wel stilstaan bij de overname van VMware door Broadcom. Want wat betekent dit nu precies voor organisaties die VMware gebruiken? Gaat Broadcom zorgen voor een nieuwe impuls of is dit het begin van het einde? We bespreken het in deze Techzine Talks podcast.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

Vind je deze aflevering de moeite waard? Deel deze Techzine Talks dan met je collega’s!



Broadcom is een chipfabrikant die ook op softwaregebied een rol van betekenis wil spelen. Eerder werden hiervoor al CA Technologies en de zakelijke divisie van Symantec overgenomen. Dat waren echter maar kleine overnames in verhouding tot de overname van afgelopen week, waarin bekend werd dat Broadcom virtualisatiespecialist VMware gaat inlijven voor 61 miljard dollar.

De grote vraag is wat zijn de plannen van Broadcom met VMware en welke gevolgen heeft dit voor VMware, VMware-klanten, de VMUG-community maar ook bijvoorbeeld Dell Technologies en concurrent Nutanix.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks informatie

Na een succesvolle start in 2021 gaat Techzine Talks in 2022 door met een nieuw seizoen. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. Elke maandagmiddag een nieuwe aflevering. We hopen op jullie steun als luisteraar! Stuur onderwerpen in en deel de afleveringen die je boeiend vind met je collega’s. Ook is feedback altijd welkom, we horen het graag!