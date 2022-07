Google Cloud heeft onlangs zijn Tau VM’s, specifieke virtuele machines voor meer rekenkracht in zijn Compute Engine-programma, uitgebreid met specifieke Tau T2A Ampere-processors op basis van Arm-technologie. Deze snelle processors moeten de compute-prestaties van de Tau VM’s verder vergroten.

De hyperscaler biedt sinds vorig jaar binnen zijn Compute Engine programma een set van speciale virtuele machines, Tau vm’s, aan die speciaal geschikt zijn voor het leveren van rekenkracht aan extreem grote en vooral cloudgebaseerde workloads. Deze speciale compute vm’s draaien in eerste instantie op de derde generatie AMD Epyc Milan-processors.

Met de introductie van de Tau T2A VM’s komen daar nu Ampere Altra-processors op basis van Arm-technologie bij. Deze Arm-vm’s bieden 48 virtuele CPU’s per afzonderlijke virtuele machine en 4Gb aan RAM-geheugen per virtuele CPU. Ook beschikken ze over netwerkbandbreedte tot 32 Gbps en de vm’s komen met een reeks aan NAS storage-opties.

Dit alles moet de prestaties van de instances verder verhogen. Uit een benchmark zou blijken dat de Ampere Arm Tau T2A vm’s met 32 vCPU’s betere prestaties leveren dan Google N2-instances met 32 vCPU’s op basis van Intel Ice Lake-processors.

Grote cloudgebaseerde workloads

De Tau T2A vm’s zijn vooral geschikt voor meer cloudgebaseerde oplossingen en toepassingen die veel rekenkracht nodig hebben. De vm’s komen daarom standaard Linux-besturingssystemen die voor dit soort workloads het meest geschikt zijn. Denk daarbij aan onder meer RHEL, CentOS, Ubuntu en Rocky Linux. Ook ondersteunen de instances direct Container-optimized OS voor het direct kunnen lanceren van Docker containers.

Daarnaast zijn diverse andere diensten voor containers beschikbaar, zoals Google Kubernetes Engine (GKE) en Batch voor het draaien van batch jobs op de Tau T2A instances om de kosten van het draaien van workloads omlaag te brengen. Ook is voor de nu geïntroduceerde op Arm-gebaseerde Tau vm’s de volledig beheerde analytics-dienst Dataflow standaard inbegrepen.

De nu geïntroduceerde compute VM’s kennen wel enkele beperkingen. De instances hebben geen ondersteuning voor uitgebreid geheugen, hebben sole tenancy, ‘nested’ virtualisatie en vm-vormen op maat zijn ook niet mogelijk. Deze beperkingen gelden trouwens ook voor de op AMD gebaseerde Tau vm’s van Google Cloud.

Proefversie, kosten en beschikbaarheid

De Tau T2A op Arm gebaseerde instances zijn op dit moment alleen nog in preview beschikbaar. Google Cloud biedt geïnteresseerde eindgebruikers en partners nu een gratis proefperiode om met deze specifieke hoogwaardige vm’s aan de slag te gaan. Tot wanneer de Tau T2A vm’s algemeen beschikbaar komen, blijft de cloudgigant een gratis proefversie aanbieden op basis van 8 vCPU’s en 32 GB aan RAM-geheugen.

Commercieel kosten de Google Cloud Tau T2A instances voor een configuratie van 32 vCPU’s en 128 GB aan RAM-geheugen maar liefst 1.231 euro (1.232 dollar) per uur on-demand gebruikt in de Google regio US-central.

De speciale VM’s zijn nu nog alleen beschikbaar in diverse Google Cloud-regio’s in de Verenigde Staten, us-central (Iowa – Zone A, B, F), West-Europa (Nederland – Zone A, B, C) en Zuidoost Azië (Singapore – Zone B, C). Wanneer de Tau T2A vm’s algemeen beschikbaar komen, wordt het aantal regio’s verder uitgebreid.

