Atos is van plan zijn big data- en cybersecuritytak af te stoten en te verkopen. Een mogelijke kandidaat-koper is vliegtuigfabrikant Airbus, zo blijkt uit een recente marktupdate van het bedrijf.

Atos is al twee jaar bezig met een herstructurering van zijn activiteiten en een mogelijke opsplitsing van het bedrijf. Dit vanwege de hoge schulden die het bedrijf heeft (meer dan 2 miljard euro) en de deadline voor de terugbetaling die steeds dichterbij schuift. Onderdeel van deze herstructurering is het afstoten en verkopen van bepaalde diensten en afdelingen van de IT-groep.

Airbus wil BDS-activiteiten kopen

Een belangrijk onderdeel van dit proces moet de verkoop van de Big Data & Security (BDS)-business unit van Atos worden. Atos maakte pas bekend hiervoor de interesse te hebben van twee geïnteresseerde partijen.

Eén van deze partijen, die alle BDS-activiteiten zou willen overnemen, is vliegtuigfabrikant Airbus. Die toonde eerder al interesse in een minderheidsbelang in deze Atos-tak. Dat ging uiteindelijk niet door omwille van protest van een belangrijke aandeelhouder van Atos. Met Airbus gaat de Franse IT-groep nu een gesprek aan voor de volledige overname. De gesprekken met Airbus zijn al in een stadium gekomen dat beide partijen een due-diligence-proces opstarten, een zorgvuldige analyse van de andere partij. Er is ook al een bod uitgebracht dat tussen de 1,5 en 1,8 miljard euro zou liggen.

De naam van de andere mogelijke koper is niet bekend gemaakt. Wel geeft Atos aan dat deze partij in slechts een gedeelte van de BDS-activiteiten is geïnteresseerd.

Onderhandelingen met EPEI

Naast de overnamegesprekken met Airbus, is Atos ook nog steeds bezig met de verkoop van zijn Tech Foundations-portfolio aan de investeerder EPEI van de Tsjechische zakenman Daniel Křetínský. In zijn verklaring geeft Atos aan dat het niet zeker is of deze onderhandelingen tot een goed einde komen.

