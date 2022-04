Het bestuur van Toshiba overweegt de organisatie te verkopen. Na de bekendmaking schoot de aandelenprijs met vijf procent omhoog.

Op donderdag 21 april nam het bestuur van Toshiba een financiële adviseur in dienst om de toekomst van de organisatie te bepalen. De Japanse gigant staat sinds eind 2021 onder druk. Het bestuur raakte in opspraak na een boekhoudschandaal en de onderdrukking van kritische investeerders. Sindsdien ligt het investeerdersvertrouwen op een dieptepunt.

Om het vertrouwen terug te winnen en de aandelenprijs te verhogen, stelde het bestuur een opsplitsing voor. Toshiba zou in drieën splitsen: een energie- en infrastructuurbedrijf, een device- en storagebedrijf en een financieel bedrijf. Meerdere investeringsfirma’s brachten een bod uit, maar de organisatie hield voet bij stuk. Totdat de grootste aandeelhouders zich tegen het plan verzetten. Zij voelden weinig voor de splitsing. Aandeelhouders zijn van mening dat een overname het meeste profijt oplevert.

Begin april werd Toshiba door een stemmentelling genoodzaakt om het splitsingsplan te stoppen. Strategische opties zijn beperkt. Op donderdag 21 april sloeg Toshiba de handen ineen met Nomura Securities, een financiële adviseur. Er ligt een verkoopplan op tafel.

Aandelenprijs

Na de bekendmaking steeg de aandelenprijs van Toshiba met 5 procent naar 5.400 yen (ongeveer 39 euro), het hoogste punt sinds 2013. De timing werd niet aan toeval overgelaten. Meerdere aandeelhouders zien Toshiba graag in handen van een of enkele eigenaren. In juni staat er een aandeelhoudersvergadering op de planning. Het bestuur probeert het vertrouwen van investeerders met man en macht hoog te houden.

Het laatste verloopt stroef. Effissimo Capital Management, Toshiba’s grootste aandeelhouder, maakte in maart bekend dat het bereid is om zijn aandelen te verkopen aan Bain Capital. Bain Capital heeft echter geen bod uitgebracht. De aankondiging van Effissimo spoort het bestuur van Toshiba aan om een verkoop te overwegen.