Uit onderzoek van Forrester komt naar voren dat ongeveer negen op de tien Europese bedrijven inmiddels meerdere public cloud-omgevingen gebruikt. De langzame start is ruimschoots ingehaald, aldus de marktspecialisten.

Volgens het The State of Cloud in Europe 2022-rapport gebruikt 87 procent van de Europese bedrijven meerdere public cloud-platforms. De reden is het stimuleren van hun innovatie-activiteiten, het hosten van belangrijke applicaties, het moderniseren van nieuwe workloads en het gebruik van andere cloud-native technologie.

De onderzoekers geven aan dat bedrijven hun strategieën momenteel herzien en cloud-native technologie by default toepassen. Hiermee willen ze hun cloudefficiëntie verbeteren, meer schaalbaarheid creëren en innoveren.

Alternatief voor bestaande technologie

Daarnaast zien bedrijven de (public) cloud als een middel voor het ontwikkelen van nieuwe applicaties en het gebruik van betaalbare computing- en storagetechnologie. Europese bedrijven hebben volgens het onderzoek ongeveer 41 procent van hun applicatielandschap naar een public cloud-omgeving overgebracht. Daarnaast verwachten meer dan de helft van de respondenten dat ze al hun applicaties binnen twee jaar naar een public cloud-omgeving overbrengen.

Containers en serverless

Verder gebruiken Europese bedrijven voor hun public cloud-omgevingen een mix van verschillende tools en oplossingen. Denk hierbij aan Kubernetes en andere cloud-native diensten voor AI en machine learning. Bijna een kwart gebruikt containers voor een public cloudomgeving en 20 procent gebruikt serverless-oplossingen.